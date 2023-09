Vink, Silooy en Molenaar noemen dezelfde ideale opvolger van Mislintat bij Ajax

Dinsdag, 26 september 2023 om 13:42 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:19

Jordi Cruijff is de ideale opvolger van Sven Mislintat als directeur voetbalzaken bij Ajax. Dat stellen Marciano Vink, Sonny Silooy en Keje Molenaar in gesprek met ESPN. De zoon van Johan Cruijff zit sinds zijn vertrek bij FC Barcelona zonder werkgever en is volgens het drietal de geschikte opvolger van de ontslagen Duitser. “Als je de naam Cruijff hoort, klinkt dat natuurlijk gelijk logisch bij Ajax.”

Na het vertrek van Mislintat bij Ajax afgelopen zondag is het speculeren over zijn opvolger bij Ajax begonnen. Louis van Gaal werd geopperd als ideale tussenpaus, maar de oud-bondscoach van het Nederlands elftal ziet die klus niet zitten. De Amsterdammers zouden er goed aan doen om Cruijff aan te stellen als nieuwe directeur voetbalzaken, zo zegt Silooy. “Dat zie ik wel zitten. De naam Cruijff doet het sowieso goed in Amsterdam. Hij heeft de genen van zijn vader en heeft ook echt voetbalverstand.” Cruijff moet dan wel ‘de juiste mensen om zich heen verzamelen’, stelt de oud-verdediger. “Omdat het natuurlijk niet makkelijk is in de top. Maar hij heeft vaker als technisch directeur gewerkt.”

Molenaar sluit zich aan bij Silooy. “Cruijff is beschikbaar en hij lijkt mij ook de allerbeste kandidaat. Hij heeft zijn sporen verdiend in verschillende functies en wordt in alle kringen gepruimd binnen Ajax. Dat is ook niet onbelangrijk.” Vink: “Als je de naam Cruijff hoort, klinkt dat natuurlijk gelijk logisch bij Ajax. En hij heeft ervaring als technisch directeur.” Hen ten Cate is iets minder enthousiast. “Ik zou hem niet alleen aanstellen op basis van zijn naam. Je komt in de huidige situatie van de club niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Hij is ook meer Catalaan dan Nederlander, dus kent hij het Nederlandse voetbal wel goed genoeg? Hij heeft wel het charisma om mensen aan zich te binden en het is echt een fantastische man, maar hij heeft mensen naast zich nodig die het Nederlandse voetbal op de voet volgen.”

Het viertal gaat ook in op de positie van Maurice Steijn bij Ajax. De oefenmeester krijgt de ploeg vooralsnog niet aan de praat en de drukt neemt per wedstrijd toe. Ten Cate, Vink, Silooy en Molenaar vinden niet dat Steijn moet vertrekken bij de Amsterdammers. “De club heeft rust nodig en je straalt niet bepaald rust uit door nu ook de trainer eruit te mieteren”, zegt Ten Cate. “Dan heb je binnen korte tijd drie trainers eruit gegooid. Dat hoort niet bij de club Ajax. Vorig jaar is Alfred Schreuder naar de kloten gegaan, vervolgens een clubicoon als John Heitinga en moet je nu dan ook nog Steijn naar de kloten laten gaan? Geef hem gewoon de tijd om te bouwen.” Molenaar is het daarmee eens. “Hij moet in elk geval tot de winter de kans krijgen om te laten zien wat hij kan.” Silooy heeft ‘het te doen’ met Steijn, terwijl Vink vindt dat de trainer ‘nauwelijks de tijd heeft gehad om er een team van te maken’. “Ik vind dat je Steijn en Hedwiges Maduro nu de tijd moet geven om het team echt naar hun hand te zetten en weer met een bepaald idee te laten spelen.”