Vink hoopt op basisplek bij PSV: ‘Bij elk team in de Eredivisie speelt hij’

Marciano Vink is lyrisch over Ismail Saibari. Volgens de analist van ESPN kan de middenvelder van PSV bij elke club in de Eredivisie moeiteloos mee, maar heeft hij de pech dat de concurrentie in Eindhoven zeer groot is. De verwachting is overigens wel dat Saibari donderdagavond een basisplaats heeft in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Presentator Vincent Schildkamp wierp woensdagavond in Voetbalpraat op dat er wellicht sprake is van onderschatting bij het oppermachtige PSV in aanloop naar de ontmoeting met Heerenveen. "Als een trainer dat bespeurt.... Hij (Peter Bosz, red.) heeft een hele brede bank", haakte Vink direct in. "En er is altijd een soort van dreiging dat je je plek verliest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als Saibari vaak van de bank moet komen... Dat zegt eigenlijk al genoeg", is Vink onder de indruk van de breedte van de PSV-selectie. Saibari maakte tegen Sevilla als invaller de 2-1, waarna PSV dankzij een sterke comeback met 2-3 wist te winnen. Tegen Feyenoord (1-2 winst) beloonde de Belgische middenvelder zijn basisplek met een doelpunt.

"Bij elk team in de Eredivisie zou Saibari basisspeler zijn. En bij PSV komt hij van de bank. Toen Saibari in het begin van het seizoen basisspeler was, speelde hij ook echt goed", ging Vink verder met zijn lofzang op de jonge PSV'er. "En hij werd er in een keer uitgehaald ten faveure van Tillman, toen Til. En toen moest hij op zijn beurt wachten. Babadi deed het ook goed, maar hebben we helemaal niet meer gezien. Maar goed."

"Dus die dreiging dat je je plek verliest, zorgt er wel voor dat je scherp bent", herhaalde Vink zijn standpunt nog maar eens. " Schildkamp wilde vervolgens weten of Saibari 'het complet pakket voor een aanvallende middenvelder' heeft. "Het leuke is: hij kan vanaf de zijkanten komen, op 10 spelen, maar blijkbaar ook op 8."

"Want hij heeft zóveel inhoud. En zijn techniek laat hem niet in de steek. Ik vind hem op dit moment echt een meerwaarde voor PSV", deelt Vink, die zelf enkele jaren in Eindhoven speelde, een ruime voldoende uit aan Saibari.

Volgens het Algemeen Dagblad start Saibari donderdagavond in de basis bij PSV in het thuisduel met sc Heerenveen. Normaal gesproken wordt hij op het middenveld geflankeerd door Jerdy Schouten en Guus Til. Joey Veerman lijkt niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Verdient Ismail Saibari een basisplek bij PSV? Ja Nee Stem Verdient Ismail Saibari een basisplek bij PSV? Ja 94% Nee 6% Totaal aantal stemmen: 159 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties