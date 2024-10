Vink: 'Echt serieus, hij is nu 2-3 klassen beter bij Ajax! Wat heeft hij gedaan in de zomer?'

Marciano Vink is enorm onder de indruk van het optreden van Josip Sutalo. Na afloop van de eerste helft van het duel tussen Ajax en FC Groningen (1-0) maakt de analyticus duidelijk gecharmeerd te zijn van de ‘nieuwe’ verdediger.

Ajax kreeg in het eerste bedrijf veel mogelijkheden, al had nog niet iedereen het vizier op scherp staan. Onder meer Brian Brobbey miste twee grote kansen, al had de spits van de Amsterdammers wel een groot aandeel in de openingstreffer.

In het zestienmetergebied werd hij aangespeeld en daar hield hij Groningen-verdediger Marco Rente sterk van zich af. Brobbey slaagde erin de bal klaar te leggen voor Klaassen, die de 1-0 kon binnentikken.

Ajax speelde dominant en ook in defensief opzicht kwam de ploeg van trainer Francesco Farioli nauwelijks in de problemen. Dat kwam vooral door het sterke optreden van Sutalo, oordeelt Vink voor de camera van ESPN.

“Echt serieus... Ik weet niet wát hij in de zomer gedaan heeft, maar hij is echt 2-3 klassen beter geworden. Hij straalt ook heel veel vertrouwen uit en hij heeft deze wedstrijd ook weer een paar mooie acties.”

“Mede door Sutalo kon Groningen ook niet echt gevaarlijk worden. Op het moment dat er wel ruimte gecreëerd wordt, dan is de beslissende pass of het schot niet goed.”

“Aan de ene kant is Sutalo goed, en aan de andere kant is Groningen ook niet doortastend genoeg om dit Ajax pijn te doen”, concludeert Vink.