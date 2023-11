Vink: ‘Als Ajax van hém afhankelijk is, dan is het wel heel slecht gesteld’

Dinsdag, 21 november 2023 om 19:07 • Jordi Tomasowa

Marciano Vink is van mening dat het wegvallen van Branco van den Boomen voor Ajax geen probleem hoeft te zijn. Maandag werd bekend dat de middenvelder in ieder geval dit kalenderjaar niet meer in actie komt na een knieoperatie.

“Er zijn wel meer posities bij Ajax kwetsbaar', begint Vink in Voetbalpraat op ESPN. “Met de komst van Van ’t Schip kreeg hij een belangrijke rol. Die vulde hij redelijk tot goed in.”

Van den Boomen kon tijdens de Eredivisie-zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) rekenen op een basisplaats, maar raakte vervolgens geblesseerd aan zijn knie. “Ajax leek in deze duels een beetje op de weg terug”, geeft Vink aan. “Maar er zijn meerdere spelers die op die positie kunnen spelen. Als Ajax afhankelijk is van Branco van den Boomen, dan is het wel heel slecht gesteld.”

“Ik denk dat ze hem vooral gaan missen in het coachen en neerzetten", voegt collega Kees Kwakman eraan toe. “Daar was hij heel erg mee bezig. Van ’t Schip had het daar ook over en dat is wat Ajax nodig heeft. Iemand die de boel bij elkaar raapt, de restverdediging in de gaten houdt en jongens op hun flikker geeft.”

Van ‘t Schip gaf vlak na zijn aanstelling als interim-trainer van Ajax aan een belangrijke rol voor Van den Boomen voor ogen te hebben. “Hij heeft nog niet veel gespeeld, maar hij is wel een jongen die iets meer bagage heeft qua leeftijd en ervaring. Branco heeft iets meer verantwoordelijkheidsgevoel, heeft hier in de jeugd gespeeld. Hij kan jongens helpen en in fases in wedstrijden een belangrijke rol spelen”, zei Van 't Schip destijds.

Vink ziet in Benjamin Tahirovic, die na de Europa League-nederlaag bij Brighton & Hove Albion (2-0) zijn basisplaats verloor, een van de mogelijke opties om Van de Boomen te vervangen. “'Hij was tegen Almere al een stuk beter dan in de weken ervoor. Hij maakt die fout op het einde, maar het was wel al een stukje beter.”

Van ‘t Schip kan de afwezigheid van Van den Boomen eventueel ook opvangen met Silvano Vos of Kenneth Taylor, terwijl de verwachting is dat zomeraankoop Sivert Mannsverk zich op korte termijn weer bij het eerste elftal voegt. De Noor is sinds eind september uit de roulatie wegens een voetblessure.