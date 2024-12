Vinícius Júnior wél verkozen tot The Best FIFA Men's Player 2024; ook andere winnaars bekend

Vinícius Júnior is dinsdagavond verkozen tot The Best FIFA Men's Player 2024. Daarmee is de Braziliaan van Real Madrid de opvolger van Lionel Messi, die de prijs zowel vorig jaar als het jaar daarvoor in de wacht sleepte. Verder vielen onder meer ook Carlo Ancelotti en Emiliano Martínez in de prijzen.

Anderhalve maand geleden leek het erop dat Vinícius al de Ballon d’Or zou winnen, maar die bleek op het laatste moment naar Rodri te gaan. Toen dat bekend werd, besloot de boze Vinícius samen met heel Real Madrid niet aanwezig te zijn op het Ballon d’Or-gala.

Nu heeft de Braziliaan met The Best FIFA Men’s Player 2024-award dus alsnog een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. De andere genomineerden waren Dani Carvajal, Erling Braut Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Messi, Rodri en Toni Kroos.

Messi won de prijs dus in 2023 en 2022, terwijl Robert Lewandowski hem in 2021 en 2020 won. Fans, aanvoerders van nationale elftallen, bondscoaches en journalisten bepalen door middel van hun stem wie er elk jaar met de prijs vandoor gaat. Voor de editie van dit jaar werd er gekeken naar de prestaties van de spelers in de periode van 21 augustus 2023 tot 10 augustus 2024.

Andere winnaars

De Spaanse Aitana Bonmatí (FC Barcelona) werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot The Best FIFA Women’s Player 2024. Carlo Ancelotti (Real Madrid) werd verkozen tot beste trainer bij de mannen, Emma Hayes (Chelsea en Verenigde Staten) tot beste trainer bij de vrouwen.

Martínez werd verkozen tot beste keeper van het afgelopen jaar, terwijl de Puskás Award 2024 voor mooiste doelpunt naar Alejandro Garnacho ging. De Argentijn van Manchester United scoorde eind vorig jaar met een spectaculaire omhaal tegen Everton.

Team van het Jaar

In The Best FIFA Men’s 11, oftewel het Team van het Jaar bij de mannen, is geen plek voor Nederlanders. Uiteraard staan Martínez en Vinícius er wel in, net als onder meer Rodri en Haaland.

The Best FIFA Men’s 11: Martínez; Carvajal, Rüdiger, Dias, Saliba; Bellingham, Rodri, Kroos; Yamal, Haaland, Vinícius Júnior.