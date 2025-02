Vincent Kompany rent het veld op nadat Bayern München ook VfB Stuttgart verslaat

Bayern München heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. De nummer één toonde veerkracht tegen VfB Stuttgart en boekte een 1-3 overwinning. De voorsprong op achtervolger Bayer Leverkusen bedraagt nu elf punten, al komt de nummer twee in Duitsland zaterdag pas in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Bij Bayern ontbraken de aan Arsenal gelinkte Joshua Kimmich en Aleksandar Pavlovic. Harry Kane was de aanvalsleider van de bezoekers, met daarachter de steun in aanvallend opzicht van Michael Olise, Jamal Musiala en Leroy Sané. Bij Stuttgart fungeerde Ramon Hendriks als invaller.

Bayern keek na ruim een uur spelen in Stuttgart tegen een achterstand aan. Angelo Stiller vond de rechterbovenhoek met een knal van buiten de zestien. Een tegenvaller dus voor de koploper in de Bundesliga, maar de comeback werd nog voor het rustsignaal ingezet.

Na een snelle counter legde Sané af op Olise, die wel raad wist met het buitenkansje: 1-1. Een gelijke stand dus halverwege in de MHP Arena, maar daar nam Bayern uiteraard geen genoegen mee. Leon Goretzka knalde met 63 minuten op de klok raak in de rechterbenedenhoek.

Eindelijk dus een voorsprong voor Bayern, dat in de achtste finale van de Champions League aantreedt tegen Bayer Leverkusen. Met het oog op de eerste confrontatie op 5 maart haalde trainer Vincent Kompany Sané voortijdig naar de kant, met Kingsley Coman als zijn vervanger voorin.

Kompany haalde ook Olise en Musiala naar de kant, al gebeurde dat pas in de 86ste minuut. Thomas Müller en Serge Gnabry mochten nog wat minuten maken in de slotfase. Ondertussen deed Stuttgart, gesteund door de fanatieke fans, er alles aan om alsnog een gelijkspel uit het vuur te slepen. De nummer zeven in de Bundesliga slaagde niet in die missie.

Sterker nog, Coman schoot van afstand raak met een bekeken schot, nadat hij doelman Alexander Nübel had uitgespeeld buiten de zestien, en bepaalde daarmee de eindstand op 1-3. De vreugde na de derde goal was overigens zeer groot, want Kompany rende het veld op om de zege met zijn spelers te vieren.

Bayern wint voor de negentiende keer, in 24 duels, in de Bundesliga en ziet de Duitse landstitel steeds dichterbij komen. Het wachten is nu op het resultaat van Leverkusen in Frankfurt, kort voor de eerste ontmoeting met de achtervolger in de Champions League.