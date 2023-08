Vincent Janssen en Royal Antwerp gebruiken Kortrijk als speelbal: 6-0

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 22:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:38

Royal Antwerp heeft vrijdagavond een klinkende zege geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel, die vorige week met 1-0 onderuitging bij Anderlecht, had geen kind aan KV Kortrijk: 6-0. Vincent Janssen was de werd de grote man aan de kant van de thuisploeg met een hattrick. Ook Gyrano Kerk verscheen op het scorebord. Door de zege gaat Antwerp minimaal een dag aan kop in België.

De ijzersterke competitiestart van vorig seizoen herhalen kan niet meer voor Van Bommel. Toen sneed de landskampioen het seizoen aan met negen overwinningen op rij. Wel boekte de ploeg de tweede zege van het seizoen. Van Bommel had naast Janssen en Kerk onder meer een basisplaats ingeruimd voor Jurgen Ekkelenkamp en zag zijn ploeg al na tien minuten op voorsprong komen. Na een voorzet van Gaston Avila nam Janssen de bal ineens op de pantoffel: 1-0. Drie minuten later was de aanvaller minder scherp en faalde hij in kansrijke positie.

Heel lang liet de tweede treffer niet lang op zich wachten. Tien minuten na de openingstreffer werkte Martin Wasinski de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman. Antwerp had in die fase de touwtjes stevig in handen en zorgde ervoor dat Kortrijk niet onder de druk uit kon voetballen. Nadat Ekkelenkamp vervolgens dicht bij de 3-0 was, zorgde Janssen met zijn tweede van de avond voor de 3-0. Na een afgeslagen hoekschop dook de spits plots op voor de ogen van Tom Vandenberghe.

Alsof dat nog niet erg genoeg was voor de bezoekers tilde Kerk de marge nog voor rust naar vier. Jacob Ondrejka ontdeed zich met een simpele versnelling van zijn tegenstander en bezorgde de bal bij de voormalig FC Utrecht-speler. Antwerp noteerde na 40 minuten spelen al 13 (!) balveroveringen. Ook in de tweede helft bleef de ploeg van Van Bommel gas geven en completeerde Janssen zijn hattrick. Michel-Ange Balikwisha ontfutselde de bal en liet zijn collega voor de 5-0 aantekenen.

Ekkelenkamp werd daarop door Van Bommel naar de kant gehaald, waarna Arbnor Muja voor het slotakkoord zorgde. De Kosovaar stond letterlijk koud in het veld toen hij opnieuw profiteerde van slordig balverlies bij de bezoekers. Met een schitterende trap in de kruising bepaalde hij de eindstand op 6-0. Van Bommel haalde vervolgens Janssen onder luid applaus naar de kant, liet voormalig Heerenveen-smaakmaker Chidera Ejuke debuteren en zag zijn ploeg pas in de slotminuten pas wat gas terugnemen.