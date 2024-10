Vijf onvoldoendes voor zwak Ajax bij zwaarbevochten gelijkspel tegen Slavia Praag

Ajax heeft donderdagavond allerminst weten te overtuigen tegen Slavia Praag in de tweede speelronde van de Europa League. In Tsjechië werd het 1-1. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Ajax en de invallers die minstens 45 minuten meededen.

Remko Pasveer 6,5

Ajax stond een groot deel van de wedstrijd aanzienlijk onder druk van de Tsjechen en dus werd Pasveer meermaals gedwongen in actie te komen. Snel na de theepauze was hij vlug bij de grond om een uitstekende redding te verrichtten, maar hij stond aan de grond genageld bij de gelijkmaker.

Devyne Rensch 5,5

Rensch kende een slordige wedstrijd met de bal aan de voet. In de duels was de rechtsback veelal zijn tegenstanders de baas, maar door zijn onnauwkeurige passing gold hij als probleem in de opbouw van Ajax.

Josip Sutalo 6

Verdedigend stond Sutalo zijn mannetje in Praag. Met zijn duelkracht stopte hij menig Slavia-aanval, maar aan de bal wist hij niet afdoende bij te dragen.

Youri Baas 4

De recent veel geprezen linkercentrale van de Amsterdammers kende een matige avond donderdag. Verdedigend droeg Baas zijn steentje bij, maar hij was erg slordig in balbezit. Een kwartier voor tijd verliet hij het veld met een tweede gele kaart.

Jorrel Hato 5

De door Francesco Farioli op linksback geposteerde verdediger wist zijn stempel niet te drukken in Tsjechië en leed een aantal keer slordig balverlies. Vanaf de 35ste minuut speelde hij met geel op zak, wat zijn defensieve spel niet ten goeden kwam.

Branco van den Boomen 6,5

Dankzij de steekpass van Van den Boomen kon Christian Rasmussen in de zestien verschijnen, waar hij een strafschop verdiende. De voormalig Toulouse-middenvelder opende vanaf elf meter de score en was vanaf het middenrif en via standaardsituaties vaker de stichter van gevaar.

Kenneth Taylor 6

Als een van de weinige spelers die steevast aan de aftrap verschijnt onder Francesco Farioli zou je een aardig niveau van de linksbenige middenvelder mogen verwachten. Taylor wist echter niet boven het niveau van zijn teamgenoten uit te steken en speelde aan de bal een vrijwel onzichtbare wedstrijd, op een goede voorzet voor rust na. Uiteindelijk werd Taylor geslachtofferd na de rode kaart van Baas.

Kristian Hlynsson 5,5

Door de vele blessuregevallen bij Ajax kreeg Hlynsson weer eens de kans op het middenveld. Hij maakte weinig indruk en greep die kans dus niet met beide handen aan. Tot overmaat van ramp voor de kleine IJslander moest hij het veld nog voor rust verlaten met een blessure.

Christian Rasmussen 5

Als vervanger van Bertrand Traoré wist de Deen tegen RKC Waalwijk maar weinig klaar te spelen en ook in Praag stichtte Rasmussen amper gevaar. Zijn man kwam de buitenspeler bovendien amper voorbij en na minder dan een uur zat Rasmussens wedstrijd erop.

Brian Brobbey 4,5

Al in de tiende minuut had Brobbey de score kunnen en misschien wel moeten openen. Op slag voor rust faalde hij daar voor een tweede keer in. De Oranje-spits bewijst met regelmaat zijn waarde als aanspeelpunt, maar zijn afronding laat absoluut te wensen over.

Mika Godts 6,5

Na zijn drie doelpunten in de laatste twee wedstrijden behield de jonge Belg zijn basisplek. Met een aantal fraaie acties verraadde Godts somtijds zijn klasse, terwijl hij in tegenstelling tot de afgelopen weken geen rendement liet zien en niet het verschil wist te maken.

Benjamin Tahirovic 5

Door de blessure van Hlynsson kwam Tahirovic onverwachts binnen de lijnen voor zijn eerste officiële minuten namens Ajax 1 dit seizoen. Met zijn optreden tegen Slavia zal de Bosniër Farioli niet aan het twijfelen hebben gebracht over zijn rol in de selectie.