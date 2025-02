Vijf jaar na Getafe - Ajax kan trainer Bordalás vraag niet geloven: 'Je maakt een grapje, toch?'

Op 20 februari was het precies vijf jaar geleden dat Ajax misschien wel één van zijn meest frustrerende wedstrijden ooit speelde. De Amsterdammers gingen in de Europa League onderuit tegen Getafe, dat Ajax bij tijd en wijle gek maakte met het fysieke en bij vlagen gemene spel. Vijf jaar later wordt trainer José Bordalás, die toen ook al aan het roer stond bij de club, gewezen op het vijfjarige jubileum.

Ajax, dat destijds geleid werd door Erik ten Hag, slaagde er door het zeer defensieve en inmiddels karakteristieke spel van Getafe niet één keer in om een schot op doel te lossen. Bovendien raakten de Amsterdammers gefrustreerd door de ogenschijnlijk makkelijke valpartijen van onder meer Marc Cucurella, Deyverson, Allan Nyom en Djené Dakonam.

Zo kwam bijvoorbeeld Hakim Ziyech, die de nodige wegwerpgebaartjes maakte en veel praatte, totaal niet in zijn spel. En ook Ryan Babel kon zich niet inhouden. De aanvaller kreeg in de tweede helft geel na een lichte overtreding op Nyom, die daarop kermend van de 'pijn' naar de grond ging. Babel was not amused en imiteerde de – in zijn ogen – schwalbe van de verdediger.

In de return won Ajax wel, maar na de 2-0 nederlaag in Madrid was de 2-1 zege in Amsterdam onvoldoende om verder te bekeren. Op vrijdag, vijf jaar (en één dag) na Getafe - Ajax, werd Bordalás gevraagd naar zijn gevoel bij de voor Getafe historische wedstrijd.

"We hebben allemaal hele mooie, onvergetelijke en dierbare herinneringen", sprak de oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan Getafe - Real Betis op zondag. "Maar we moeten in het heden leven, nu leven we in een ander moment. Focussen op het huidige seizoen."

Van een veranderde speelstijl is een half decennium later amper sprake. In 24 wedstrijden scoorde de ploeg van Bordalás slechts 20 keer, waarmee alleen hekkensluiter Valladolid (15) het slechter doet. Tegelijkertijd incasseerden los Azulones slechts 18 tegentreffers. Van alle ploegen in LaLiga doet alleen Atlético Madrid (16) het wat dat betreft beter.

Getafe is terug te vinden op plek veertien, zeven punten boven de streep. Tegelijkertijd bedraagt het gat naar plek zes, die aan aan het einde van de rit goed zou zijn voor een Conference League-ticket, slechts vijf punten.

Nadat Getafe - Ajax ter sprake kwam, werd Bordalás gevraagd naar de Europese ambities voor dit seizoen, maar daar wilde de oefenmeester niets van weten. "Je maakt een grapje, toch? Het is duidelijk dat ons doel is om te overleven en dat we aan niets anders kunnen denken", aldus Bordalás.