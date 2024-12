Vier spelers moeten acuut vrezen voor hun toekomst bij Manchester City

De 1-2 derbynederlaag tegen Manchester United was andermaal een bevestiging van wat eigenlijk al weken zichtbaar is: Manchester City is een club in crisis. The Athletic oppert dat de regerend landskampioen te lang heeft gewacht met doorselecteren en verwacht dat in de komende maanden alsnog de bezem door de selectie van City gaat.

Dat een team niet voor altijd kan blijven leunen op dezelfde sterren, realiseert de clubleiding volgens het Engelstalige medium wel degelijk. Binnen City werd 2025 echter gezien als het ideale moment om een wederopbouw in te zetten.

"Wat steeds duidelijker wordt, is dat City volgende zomer daadkrachtig moet optreden. Zoals vaak gebeurt met geweldige titelwinnende teams, heeft de club zich er misschien schuldig aan gemaakt dat het te lang heeft gewacht met het wegsturen van een aantal spelers die belangrijk zijn geweest voor het succes."

Vier spelers die zeer waarschijnlijk snel plaats moeten maken worden bij naam genoemd: Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne en Jack Grealish. Van die spelers verscheen alleen de laatstgenoemde niet aan de aftrap van het echec tegen stadsgenoot United. Grealish kwam bovendien als invaller binnen de lijnen.

"Met name Walker wordt gezien als een speler waarop eerder doorgelecteerd had moeten worden." De 34-jarige verdediger en aanvoerder is bezig aan zijn achtste seizoen in dienst van City.

Dat City niet afgelopen zomer een hernieuwde selectie uit de grond sloeg, had alles te maken met de onzekerheid over de toekomst van Pep Guardiola. De Catalaanse oefenmeester durfde lang geen garanties te geven over zijn aflopende contract en dus stelden the Citizens een reorganisatie uit.

Uiteindelijk zette Guardiola in november dit jaar alsnog zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 aan City bindt. De oud-middenvelder heeft dus nog even de tijd om het tij te keren. Bovendien schrijft The Athletic dat niemand binnen de club een vertrek van Guardiola overweegt, ondanks de aanhoudend slechte resultaten. Het geloof in zijn kunde om een ommekeer te bewerkstelligen is groot.