Victor Osimhen scoort niet bij debuut voor Gatalatasaray, dat desondanks fors uithaalt

Galatasaray heeft ook de vierde wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Turkse Süper Lig winnend afgesloten. De koploper kende zaterdagavond op eigen veld geen enkele moeite met Rizespor: 5-0. Hakim Ziyech ontbrak bij Galatasaray vanwege een spierscheuring, maandag opgelopen in het duel tussen Lesotho en Marokko (0-1) in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup. Victor Osimhen debuteerde, maar scoorde niet.

Het was met recht een droomstart voor Galatasaray. Voormalig Ajacied Davinson Sánchez kopte in de derde minuut onberispelijk raak: 1-0. De debuterende Victor Osimhen en Baris Alper Yilmaz lieten nadien grote kansen onbenut, zodat Rizespor in leven bleef in de eerste helft.

De 2-0 kon echter niet uitblijven: Abdulkerim Bardakci tikte raak in de linkerbenedenhoek na een indraaiende bal van Osimhem. Kort voor het rustsignaal was Osimhen andermaal gevaarlijk, maar ook ditmaal bleef de Nigeriaanse zomeraanwinst verstoken van zijn eerste doelpunt in Turkse dienst.

Vijf minuten na de hervatting gooide Galatasaray het eenzijdige duel in het slot: Gabriel Sara schoot van dichtbij raak. Na ruim een uur spelen tilde Dries Mertens de stand naar 4-0 met een knal in de linkerhoek, na een vlotte en goed uitgevoerde aanval van Galatasaray.

Het was ondanks de vele goals niet de avond van Osimhen. Twaalf minuten voor het einde leek hij eindelijk te scoren, ware het niet dat doelman Ivo Grbic een fabelachtige redding in huis had. Twee minuten later vond Kaan Ayhan Alper Yilmaz met een slimme steekbal, waarna laatstgenoemde de 5-0 aantekende.

Galatasaray was van begin tot eind oppermachtig, terwijl Rizespor de wonden gaat likken na de forse nederlaag in Istanbul. Veel tijd om de overwinning te vieren is er overigens niet voor Galatasaray, want dinsdag komt Gaziantep op bezoek in het RAMS Park.

Veel supporters van Galatasaray zullen echter al bezig zijn met de kraker tegen Fenerbahçe van volgende week zaterdag. Fenerbahçe gaat deze zondag op bezoek bij Kasimpasa en neemt bij winst de koppositie voorlopig over van Galatasaray.