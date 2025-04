Victor Edvardsen hoort beslissing van aanklager na provocerend spandoek over Wouter Goes

Het spandoek dat Victor Edvardsen vasthield tijdens de huldiging van Go Ahead Eagles na het winnen van de KNVB Beker blijft zonder gevolgen. De spits hield een beledigend spandoek met AZ-verdediger Wouter Goes erop omhoog, maar komt volgens De Telegraaf weg met een berisping.



Op het spandoek, dat werd gemaakt door supporters van de Deventer bekerwinnaar, was te zien hoe Goes als hond aan de ketting ligt bij de aanvaller. Het doet denken aan een vergelijkbaar doek met Denzel Dumfries en Theo Hernández erop.



De aanklager betaald voetbal kon het doek van Edvardsen en Goes niet waarderen. Er werd een vooronderzoek gestart naar de spits, omdat het getoonde doek in strijd zou zijn met de gedragscodes van de KNVB.



Een dag na het vieren van de bekerwinst trok Edvardsen al het boetekleed aan. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het spandoek van gisteren. Het was grappig bedoeld, maar ik wilde niemand beledigen of aanvallen", schreef de Zweed op Instagram.



"Aan Wouter Goes: ik hoop je over twee weken weer te zien en dat we een mooie wedstrijd tegen elkaar kunnen spelen", doelde Edvardsen op de nieuwe ontmoeting tussen Go Ahead en AZ aanstaande zondag.



Ook verbaal haalde de aanvaller van Go Ahead na afloop van de na strafschoppen gewonnen bekerfinale uit naar Goes. "De nummer 3 van AZ was constant aan het schreeuwen naar onze spelers, met een heleboel scheldwoorden", sprak Edvardsen uit voor de camera van Voetbalzone. "Ik had vooraf al gezegd dat hij zich meer met ons bezighield dan met de wedstrijd. Dus ja... stupid guy."



Goes provoceerde de spelers van Go Ahead nadat AZ via een rake strafschop van Troy Parrott op voorsprong kwam. "Hij kwam naar ons toe en schreeuwde in ons gezicht. Hij was een nasty guy tijdens de hele wedstrijd. Wij probeerden daar van weg te blijven, zeker ikzelf. Maar uiteindelijk heb je zelf ook emoties en gevoelens. Bij elke penalty die we namen liep hij naar onze speler die zou gaan nemen om iets te zeggen. Gewoon een nasty guy."