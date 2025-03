Viaplay-commentator gaat enorm de mist in bij ‘Ramadan-pauze’: ‘Is dit vanwege de temperaturen?’

De Viaplay-commentator bij de wedstrijd Brentford - Aston Villa zag na ruim een half uur spelen tot zijn verbazing dat de wedstrijd werd stilgelegd. De commentator dacht in eerste instantie dat er een drinkpauze was vanwege de temperaturen, maar kwam er een paar minuten later achter dat dit vanwege de ramadan was.

Rectificatie Voetbalzone:

In een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat Leo Driessen de commentator bij Brentford-Aston Villa was. Dit bleek onjuist te zijn. Onze excuses voor de verwarring.

Scheidsrechter Jarred Gillet blies na een half uur spelen op zijn fluit, waarna de spelers zich naar de zijkant haasten. De commentator van dienst schatte de situatie niet goed in. “Wat is er nou precies aan de hand. Ze gaan allemaal naar binnen, zo lijkt het. Is er wat op de tribunes gebeurd?”, vroeg hij zich af.

“Dit kan toch niet vanwege de temperaturen zijn? Dit meen je niet, als ik zo het bord lees krijgen ze de tijd om wat te drinken. Want ook in Engeland is het zestien graden”, klinkt het vol ongeloof.

“Dat zijn de heren niet gewend”, schampert de commentator. “Nou, nou, nou. Een drinkpauze dus.”

Nadat arbiter Gillet het spel heeft hervat komt de commentator van Viaplay erachter dat het spel stil werd gelegd vanwege de ramadan. “Ja, dit is natuurlijk vanwege de ramadan”, concludeert hij.

“De zon is ondergegaan. Dat geeft spelers de kans om voor het eerst wat te drinken. Dat is de reden dat het spel stillag. Even nadenken en je komt er wel”, grapt de commentator van Viaplay.