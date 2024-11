VI wijst grootste uitblinker én teleurstelling van het Nederlands elftal in 2024 aan

Het kalenderjaar 2024 zit er voor het Nederlands elftal op. Voetbal International heeft een eindrapport opgesteld waarin tien internationals worden beoordeeld op hun prestaties namens Oranje. De grootste uitblinker stond volgens het wekelijkse magazine op het middenveld.

De redactie van VI heeft als regel opgesteld dat de beoordeelde spelers in minimaal acht (van de zestien) wedstrijden minstens een half uur in actie kwamen. Daardoor kregen slechts tien internationals een eindbeoordeling.

Jerdy Schouten komt er met een 6,72 het best uit. “Schouten was met name in het EK-duel met Roemenië een van de smaakmakers en kreeg toen een 8. Daarnaast kreeg hij ook nog zeven keer een 7 in uiteindelijk elf interlands. Daarin noteerde Schouten één onvoldoende: een 5 tegen Oostenrijk.”

Bart Verbruggen (6,60) is de nummer twee op de lijst, terwijl Virgil van Dijk (6,58) de top drie completeert. Nathan Aké (6,55) en Stefan de Vrij (6,45) volgen op gepaste afstand. Ook Cody Gakpo (6,34) en Tijjani Reijnders (6,14) scoren hoger dan een 6.

Voor Xavi Simons (5,96) en Memphis Depay (5,8) geldt dat niet. Voetbal International noemt hem de grootste tegenvaller van Oranje in 2024. “Mede door een 4 in de EK-wedstrijd tegen Frankrijk en een 5 in de halve finale van EURO 2024 tegen Engeland, waarin hij geblesseerd uitviel, eindigt Depay onderaan.”

Het klassement had er anders uit kunnen zien als bondscoach Ronald Koeman een aantal keer andere keuzes had gemaakt. “Ryan Gravenberch kwam bijvoorbeeld in zes wedstrijden, vooral na het EK, in actie en had met zijn gemiddelde van 6,66 hoog in het klassement kunnen staan.”

Anderen komen er juist goed vanaf. “Van de internationals die in minimaal twee wedstrijden minimaal dertig minuten in actie kwamen, kreeg Jorrel Hato gemiddeld het laagste cijfer: 5. Justin Kluivert kreeg dinsdag een 5 voor zijn optreden tegen Bosnië en Herzegovina, ook zijn enige interland dit jaar. Brian Brobbey (5,6), Quinten Timber (5,6) en Joey Veerman (5,7) kenden (gemiddeld gezien) ook geen gelukkige optredens in het Nederlands elftal.”