Voor dit bedrag kan Farioli na het seizoen vertrekken bij Ajax

Ajax en Francesco Farioli staan ervoor open om de samenwerking te verlengen. Het is echter ook mogelijk dat de Italiaanse coach na dit seizoen, dat waarschijnlijk eindigt met een kampioenschap, voor een avontuur elders kiest. Een clausule in zijn tot medio 2027 lopende contract bij Ajax maakt dat mogelijk.

Volgens Voetbal International is Farioli deze zomer voor een gelimiteerde transfersom op te halen in Amsterdam. Diverse Italiaanse media melden dat het clausulebedrag rond de vijf miljoen euro ligt. Farioli beschikte bij OGC Nice ook over een dergelijke clausule.

Eén en ander heeft als gevolg dat Ajax wellicht over enkele maanden wellicht afscheid neemt van de succestrainer, mocht een buitenlandse club zich melden in Amsterdam. Farioli moet zelf wel oren hebben naar een avontuur in een grote Europese competitie.

Beide partijen hebben voorlopig de intentie om na de zomerstop verder te gaan. Directeur voetbal Merijn Beuker benadrukte afgelopen zondag bij ESPN dat 'de kans groot is' dat Farioli in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de groep staat.

Farioli staat sinds vorig jaar al op de lijstjes van diverse clubs in het buitenland. Dit kwam nadat hij met Nice op de vijfde plek in de Ligue 1 eindigde en dus Europees voetbal in de wacht sleepte voor de Franse club.

Bij Ajax doet de 35-jarige trainer het boven verwachting goed. Na het rampseizoen 2023/24 koersen de Amsterdammers af op de 37ste landstitel in de Eredivisie.

Met Farioli aan het roer wist Ajax tweemaal te winnen van zowel Feyenoord als PSV. De voorsprong op de achtervolger uit Eindhoven bedraagt inmiddels negen punten.