Mike Verweij snapt standpunt Ajax wel: ‘Dat verhaal is heel eerlijk naar Wout Weghorst’

Mike Verweij verwacht dat het voor Ajax heel moeilijk zal worden om uitgaande miljoenentransfers te realiseren in het restant van de transferwindow. De clubwatcher van De Telegraaf buigt zich daarnaast in de podcast Kick-off over de mogelijke komst van Wout Weghorst naar Ajax.

"Ajax wil in ieder geval de prijs terug die Sven Mislintat heeft betaald voor die spelers", weet Verweij te openbaren. "Dat wordt een hele opgave. Want iedereen is er wel over eens dat Mislintat veel te veel heeft betaald voor de spelers die zijn gekomen." Ajax legde vorig jaar 20,5 miljoen euro neer voor Sutalo, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 23,5 miljoen euro.

Voetbal International meldde onlangs dat AFC Bournemouth, AS Roma, Lazio Roma, Fiorentina en OGC Nice in de markt zijn voor Sutalo. De Kroatische verdediger peinst er echter niet over om Ajax al na een seizoen in te ruilen voor een andere club.

"Alleen Branco van den Boomen is gratis gekomen", vervolgt Verweij zijn analyse. "Dus dat gaat een hele opgave worden. Bij sommige spelers zal Ajax echt zijn verlies moeten nemen. Maar het probleem zit hem niet alleen in de transfersom. Bijvoorbeeld een Medic, dat is gewoon een 2.Bundesliga-speler, daar kwam hij vandaan."

"Die gaat weer naar onderkant Bundesliga of de 2.Bundesliga. Want die gaat nooit meer verdienen wat Mislintat hem voor salaris heeft gegeven. En dat geldt voor een heleboel spelers. Dus daarom wordt het heel moeilijk om spelers te slijten. Of je zult ze een zak geld mee moeten geven", schetst Verweij de huidige situatie in Amsterdam.

Weghorst

Verweij geeft tevens zijn mening over Wout Weghorst, die al enige tijd met Ajax in verband wordt gebracht. "Ik denk dat hij alvast zijn verhuizing in orde aan het maken is. Weghorst zal zich op de laatste dag van de transferperiode afvragen of hij nog naar Ajax zal gaan. Zijn naam valt niet bij andere clubs en hij onderhandelt ook niet met andere clubs."

De komst van Pablo Rosario is een stuk complexer, zo weet Verweij. "Ajax heeft contact met hem gelegd en direct gezegd: 'Wij kunnen op dit moment niks, want de financiële situatie is zo dat we eerst spelers moeten verkopen. Van alle inkomsten die bij Ajax binnenkomen, kan men een klein deel weer besteden."

"Dat verhaal is heel eerlijk naar Weghorst, maar ook richting Daniele Rugani van Juventus. Maar dat zijn spelers die uiteindelijk wel zullen komen", sluit de Ajax-watcher af met een positieve boodschap voor de supporters.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!