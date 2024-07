Verweij pleit voor verjonging bij Nederlands elftal en noemt vier spelers die komend WK mogelijk niet van de partij zijn

Mike Verweij denkt dat Ronald Koeman het Nederlands elftal in aanloop naar het WK van 2026 moet verjongen. Dat schrijft de journalist van De Telegraaf in een analyse van Oranje op het EK.

Nederland reikte in Duitsland tot de halve finale. Een noemenswaardige prestatie, maar toch leeft bij velen het gevoel dat er meer in had gezeten. Uiteindelijk bleek een late treffer van Engeland-spits Ollie Watkins Oranje fataal.

Na afloop van het eindtoernooi klinkt lof voor de prestatie van Oranje, maar vallen er ook kritische noten. Verweij is kritisch op bondscoach Ronald Koeman, die volgens de journalist bij het volgende eindtoernooi 'eeuwige vertrouwelingen' moet 'durven afstoten'.

"De inbreng van Georginio Wijnaldum en Daley Blind was minimaal, terwijl Virgil van Dijk en Memphis Depay te weinig leverden zonder dat hun basisplaats in gevaar kwam", noemt Verweij het viertal dat mogelijk doorgeselecteerd wordt.

Van Dijk speculeerde zelf overigens ook over de toekomst van zijn interlandcarrière. "Ik heb geen flauw idee op dit moment", reageerde de captain op de vraag hoe zijn toekomst eruitziet. "Ik ga goed nadenken deze zomer over wat ik wil op clubniveau en als international."

Die uitspraak 'belooft niet veel goeds', stelt Verweij. "De onbetwiste leider binnen en buiten het veld kreeg voor het eerst stevige kritiek te verwerken, omdat de sleet erop lijkt te komen." Bovendien heeft Oranje nu al een fantastisch alternatief klaarstaan, denkt de journalist.

"Achter hem staat Micky van de Ven, die vier keer goed inviel, te trappelen. Als Van de Ven zijn goede lijn in de Premier League doortrekt, dan is de snelheidsduivel vanaf september verzekerd van een basisplaats in de Nations League."

Over het toernooi van Depay is Verweij dan weer totaal niet te spreken. "In menig Nederlandse huiskamer klonk gejuich toen Memphis Depay zich tegen Engeland met een blessure noodgedwongen moest laten wisselen", schrijft de werknemer van de ochtendkrant.

"Omdat hij ondanks het grenzeloze vertrouwen van Koeman in Duitsland niet leverde, groeide Depay uit tot de nationale pispaal.De aanvaller zal heel erg moeten verbeteren en fit blijven om een vaste waarde in het Nederlands elftal te zijn. Maar zijn 46 treffers zijn niet uit de lucht komen vallen, dus is er de hoop dat Depay weer gaat leveren."