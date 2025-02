Verweij pleit voor rigoureuze maatregel tegen Joey Kooij na Ajax - Go Ahead Eagles

Mike Verweij is tevreden over het optreden van Joey Kooij als arbiter bij het thuisduel van Ajax met Go Ahead Eagles De clubwatcher van Ajax benadrukt aan de andere kant dat de pas 32-jarige scheidsrechter beter niet meer kan worden aangesteld voor Eredivisie-wedstrijden van de Amsterdammers.

Tijdens Ajax - Go Ahead van zondag werd de late 1-1 van de bezoekers uit Deventer geannuleerd door de VAR wegens hands. Kooij legde in blessuretijd de bal op de stip na vermeend hands van Ajax-verdediger Daniele Rugani, maar ook deze beslissing werd teruggedraaid door de videoscheidsrechter van dienst.

''Ajax is nu twee keer gered door de VAR. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat Joey Kooij het eigenlijk nooit goed kan doen'', concludeert Verweij na het afgelopen voetbalweekeinde in Kick-Off van De Telegraaf. ''Het is de schoonzoon van Frank de Boer. Feyenoord mag hij niet fluiten, omdat hij de zwager is van Calvin Stengs. Frank de Boer heeft geen functie bij Ajax, dus Ajax mag hij wél fluiten.''

''We zijn in het verleden heel vaak heel kritisch geweest op Joey Kooij, maar hij floot gisteren (zondag, red.) eigenlijk best goed'', deelt de Ajax-watcher complimenten uit na het optreden van de scheidsrechter tijdens Ajax - Go Ahead. ''Als je dan toch zoveel kritiek krijgt, dan denk ik dat je beter geen wedstrijden van Ajax meer kan fluiten.''

''Ja, maar voor kritiek moet je niet weglopen, Mike'', haakt Valentijn Driessen in. ''Als dat de reden is, kun je nergens meer een scheidsrechter het veld opsturen. En hij wordt gesteund door de KNVB, want hij wordt gewoon neergezet bij Ajax.''

''Ik vond Kooij best goed fluiten. Alleen, die Nauber van Go Ahead die die gele kaart kreeg... Dat is absoluut geen gele kaart. Want hij loopt weg en de pedante meneer Kooij doet zo van: 'Hier komen, hier komen'. Die jongen loopt gewoon weg en gaat in zijn verdedigende organisatie staan. Dan krijgt hij geel en denk ik: dat moet je jezelf gewoon besparen. Je moet zorgen dat zo'n moment niet komt.''

''Want meneer de persoonlijkheid wil dat de speler even voor hem komt staan, om te zeggen dat hij dat niet pikt'', aldus Driessen, die wordt aangevuld door Verweij. ''Hij bracht zichzelf daarmee in de problemen, maar wat moet je dan? Dat Paul Simonis zegt dat Nauber het in een stadion met 50.000 man niet heeft gehoord, is echt onzin.''