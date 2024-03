Verweij over Ajax: ‘Is het handig om weer een Duitse directeur aan te stellen?’

Mike Verweij betwijfelt over Christopher Vivell de juiste kandidaat is om bij Ajax aan de slag te gaan als nieuwe directeur voetbalzaken. De Ajax-watcher van De Telegraaf laat dat weten in de podcast Kick-off, waarin hij onder meer de Duitse nationaliteit van Vivell aanhaalt als argument om voor een ander te kiezen.

Algemeen directeur Alex Kroes liet in een eerder stadium al weten dat hij in de komende transferperiode samen met Marijn Beuker en Kelvin de Lang verantwoordelijk zal zijn op het gebied van transfers. Een nieuwe technisch directeur is er vooralsnog niet, al lijkt Vivell wel een van de kandidaten te zijn om komend seizoen aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA. De kans dat dat gaat gebeuren lijkt op dit moment echter niet al te groot.

Kroes heeft al gesprekken gevoerd met Vivell, die volgens Verweij een 'redelijk tot goede indruk' heeft gemaakt op de algemeen directeur. Er zouden 'uit de markt' echter slechte geluiden klinken over Vivell, waardoor Kroes waarschijnlijk eerder kiest voor een van de andere kandidaten waarmee hij al gesproken heeft.

"Hij (Vivell, red.) is nog niet helemaal afgeschreven", benadrukt Verweij. "Maar Alex Kroes heeft in de korte tijd die hij begonnen is en misschien daarvoor ook met een heleboel mensen gesproken. Ook met een aantal mogelijke directeur transfers. Vivell maakte een redelijk tot goede indruk begreep ik van mensen om hem heen."

"Alleen: is het wel handig om in deze tijd weer een Duitse directeur transfers aan te stellen?", doelt Verweij op het debacle rondom voormalig directeur transferzaken Sven Mislintat. "Dan wordt er wel gezegd: 'Niemand krijgt zo veel vrijheid van de Commissarissen als Sven Mislintat. Mislintat had de volledige vrije hand, omdat Jan van Halst (voormalig interim-algemeen directeur, red.) niets deed en de commissarissen niet ingrepen."

Ook bij Ajax zou het gevoel leven dat de aanstelling van Vivell onhandig zou kunnen zijn na het fiasco rondom Mislintat. "Dat zal, áls hij wordt aangesteld, niet meer gebeuren", doelt Verweij op de vrije hand van Mislintat. "Alleen bij Ajax is ook wel bekend dat hij er bij Chelsea, waar hij maar zeven maanden in dienst is geweest, helemaal niks van heeft gebakken. Hij was daar alleen maar verantwoordelijk voor satellietclubs."

Vivell werkte eerder bij onder meer Red Bull Salzburg, waar hij geldt als de ontdekker van Erling Braut Haaland. "Maar Mislintat stond bij Dortmund ook allerlei topspelers ontdekt", countert Valentijn Driessen. "Volgens mij is Haaland inmiddels al door achttien mensen ontdekt."

