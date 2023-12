Verweij meldt mislukte topaankoop Ajax: ‘Die wilde niet van agent wisselen...’

Ajax had zich deze zomer willen versterken met Joshua Zirkzee, maar de 22-jarige spits van Bologna weigerde te voldoen aan een pikante eis van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Met dat nieuws komt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax zocht afgelopen zomer naar een concurrent in de spits voor Brian Brobbey. Het was al bekend dat de Amsterdammers daarvoor hebben aangeklopt bij Zirkzee. "Mislintat wilde hem heel graag naar Ajax halen", zegt Verweij.

"In de zomer ging het verhaal dat de scouting dat niet zag zitten en dat ze het daarom niet hebben gedaan." Verweij schreef daar in augustus ook over in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verweij komt met nieuw licht op de afgeketste transfer. "Nu gaat het verhaal, maar dat zal door het onderzoek van KPMG bewezen moeten worden, dat Zirkzee niet van zaakwaarnemer wilde wisselen." Ajax haalde vervolgens Chuba Akpom van Middlesbrough als alternatief voor Zirkzee.

Presentator Pim Sedee vraagt of het gaat om de zaakwaarnemer Arthur Beck. "Dat weet ik niet", reageert Verweij. Borna Sosa stapte eind augustus op het allerlaatste moment over naar de door Sedee genoemde zaakwaarnemer, om vervolgens de transfer van VfB Stuttgart naar Ajax te maken.

Zirkzee is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bologna. De aanvaller staat na vijftien competitieduels op zeven goals en twee assists. Valentijn Driessen is onder de indruk. "Zirkzee is een jongen waar Ronald Koeman als bondscoach van Oranje blij van wordt, denk ik. Als je ziet hoe die zich ontwikkelt... Die speelt, in tegenstelling tot de spitsen uit de Eredivisie, wel tegen topverdedigers."

"In dit geval maakte hij er twee tegen een heel matige tegenstander (Salernitana, red.) hoor, maar Zirkzee maakt ook goals tegen de grote tegenstanders. Als je ziet hoeveel gevoel hij in zijn voeten heeft. Dat is echt wel een heel goede spits", besluit Driessen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties