Verweij: ‘Hij zette Ajax-training naar zijn hand, maar stond stijf van zenuwen’

Maandag, 18 september 2023 om 18:29 • Mart van Mourik

Sivert Mannsverk stond tijdens het duel tussen FC Twente en Ajax (3-1) ‘stijf van de zenuwen’, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist weet dat de 21-jarige Noor een basisplek kreeg vanwege zijn ‘goede prestaties’ op het trainingsveld, maar daar wordt achteraf ‘hard om gelachen’.

Mannsverk was een van de gebeten honden na de afgang tegen FC Twente. Onder meer Ibrahim Afellay en Karim El Ahmadi waren na afloop van het duel zeer kritisch over het optreden van de middenvelder, die volgens hen ‘de bal niet eens wilde hebben’. Opvallend, daar Mannsverk juist op de trainingen puike prestaties geleverd zou hebben. “Ik heb mensen gesproken die Mannsverk gezien hebben”, begint Verweij.

“De tijd na de interlandperiode om goed te trainen was kort, want de internationals druppelden een voor een binnen. Die Mannsverk die kwam dus binnen en zou de hele training naar zijn hand gezet hebben, en dat was blijkbaar reden om hem op te stellen. Dan zet je dus een jongen van 21 neer die alleen nog maar in Noorwegen heeft gevoetbald, en dan blijkt hij dus stijf te staan van de zenuwen. Er wordt heel hard om gelachen natuurlijk”, aldus Verweij. “Hij is wel bekeken in de Noorse nationale ploeg, maar ook in het duel tussen Molde FK en Galatasaray, en dat heb ik ook gezien, was hij echt gewoon goed.”

Verweij vindt dat het bij Ajax ontbreekt aan ervaren krachten, waardoor spelers als Mannsverk niemand hebben om op te leunen. “Er zijn een paar dingen die Maurice Steijn heeft gevraagd aan Sven Mislintat tijdens het trainingskamp in Duitsland. In de selectie wilde hij dus Nederlanders, spelers met een Ajax-achtergrond én spelers in de leeftijdscategorie 27 tot 30 jaar. Eigenlijk alles waar Steijn om heeft gevraagd ontbreekt. Ajax gaat natuurlijk een ramp worden dit jaar”, concludeert Verweij.