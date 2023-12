Verweij corrigeert zijn foute informatie over Mislintat bij Ajax: ‘Ik zei...’

Mike Verweij corrigeert het gerucht dat hij zelf de wereld in heeft geholpen over het afketsen van de transfer van Joshua Zirkzee naar Ajax. De journalist van De Telegraaf hoorde in de wandelgangen dat Zirkzee niet van zaakwaarnemer had willen wisselen, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Zirkzee maakte afgelopen zomer de definitieve transfer van Bayern München naar Bologna. Voordat dat gebeurde informeerde ook Ajax naar de diensten van de 22-jarige spits, die dit seizoen uitstekend presteert in de Serie A.

“Ik heb hier in een uitzending geroepen dat Zirkzee niet naar Ajax is gekomen, omdat hij naar een andere zaakwaarnemer moest overstappen van Sven Mislintat", zegt Verweij in de nieuwste uitzending van de podcast Kick-off. "Gelukkig heb ik daarbij gezegd dat dat het verhaal was dat rondzong."

Verweij weet inmiddels hoe de vork echt in de steel zit. "Ik ben gebeld door de zaakwaarnemer van Zirkzee, van het kantoor Sports Invest UK. Er is door Ajax inderdaad gesproken met Zirkzee, maar Mislintat kwam er niet uit. Daardoor is dat niet doorgegaan."

Zirkzee maakt zijn beste seizoen uit zijn carrière door en staat dit seizoen op zeven goals en twee assists in zeventien competitieduels in de Serie A. Verweij denkt dan ook dat Ajax er inmiddels van baalt dat Zirkzee niet naar Amsterdam is gekomen.

"Ze hadden hem beter kunnen kopen dan Chuba Akpom of Georges Mikautadze", vindt Verweij. Inmiddels is Mikautadze alweer op weg naar de uitgang. Ajax is akkoord met zijn vorige club FC Metz over een huurdeal met optie tot koop, zo meldde L'Équipe afgelopen zaterdag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

