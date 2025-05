Vertrekt Gjivai Zechiël bij Feyenoord? 'Talent sprak met technisch directeur uit de Eredivisie'

Gjivai Zechiël heeft na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente (0-2) gesproken met Arnold Bruggink, de technisch directeur van de Tukkers. Dat vertelt clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia.

Na dit seizoen keert Zechiël in principe terug naar Feyenoord, waar de twintigjarige middenvelder nog tot medio 2028 vastligt. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op zo’n 3,5 miljoen euro.

Ten Voorde schijnt zijn licht op een opvallend moment na afloop van de wedstrijd van Twente zondag. “Bij Sparta is er een kleine ruimte waar alle camera’s worden neergezet. Een speler van Sparta, Zechiël, stond daar te wachten. Een jonge jongen, huurling van Feyenoord.”

“Arnold Bruggink stond daar ook en die twee kwamen met elkaar in gesprek. Dat gesprek ging ongetwijfeld niet over wat hij wil verdienen en wat hij moet kosten. Ik denk gewoon over koetjes en kalfjes, maar ik vond dat wel een leuk beeld”, gaat Ten Voorde verder met zijn verhaal.

Ten Voorde vindt Zechiël een ‘hele goede voetballer’. “Maar Feyenoord heeft zoveel middenvelders. Het is de vraag of hij bij Feyenoord echt een serieuze optie is voor komend seizoen.”

De journalist zou het leuk vinden als het gesprek tussen Bruggink en Zechiël tot meer leidt. “Twente is wel op zoek naar dit soort voetballers. Ik weet bij God niet of dit haalbaar is en of die jongen wil. Misschien hebben ze het wel over de temperatuur gehad met elkaar..."

Zechiël speelde tot dusver zestien officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin de Rotterdammer drie assists gaf. Namens Sparta staat de teller op tien duels, één doelpunt en één assist.