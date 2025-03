Wim Kieft kent geen twijfel: 'Tuurlijk moet Ajax met hem door. Ja, natuurlijk'

Het is nog niet voor honderd procent duidelijk of Francesco Farioli ook volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. Wim Kieft zou het in ieder geval vreemd vinden, mocht de Italiaanse trainer na één succesvol jaar alweer vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

''Tuurlijk moet je door met hem. Ja, natuurlijk'', reageert Kieft op een vraag van een luisteraar in de podcast KieftJansenEgmondGijp. ''Als je kampioen wordt, kun je niet zeggen tegen hem dat je niet doorgaat.''

Kieft zou het logisch vinden als Farioli aanblijft in Amsterdam, maar plaatst ook direct een kanttekening. ''Ik ben wel benieuwd of het een beetje leuk mag zijn, als we naar Ajax kijken.''

Rob Jansen is ervan overtuigd dat Farioli aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig is. ''Hij gaat zelf weg. Ik denk dat hij voelt dat hij niet zo populair is, of dat het niet zo goed is als iedereen denkt. Ik denk dat als Farioli de kans krijgt, dat hij opstapt.''

René van der Gijp mengt zich ook in de discussie over Farioli. ''Dat iedereen zo kritisch is, zit hem niet lekker. Hij heeft natuurlijk een behoorlijk ego en is trots. Hij wil waardering, en die geven wij hem niet.''

''Want er zit er bij ons één aan tafel (Johan Derksen, red.) die zegt dat het een kleine Italiaanse tuinkabouter is. En Farioli vindt dat hij te weinig waardering krijgt'', aldus de analist uit Dordrecht.

Farioli is hard op weg om Ajax kampioen te maken in zijn debuutjaar als trainer. Zijn team begint met een voorsprong van zes punten aan de topper tegen achtervolger PSV van aanstaande zondag.