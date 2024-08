Vertrekt Danjuma bij Villarreal? Drie clubs tonen serieuze interesse

De kans is groot dat Arnaut Danjuma deze zomer nog vertrekt bij Villarreal. Mogelijk lonkt voor de 27-jarige aanvaller een stap naar de Ligue 1. Zowel Lille OSC als Olympique Lyon aast op zijn handtekening, weet Voetbal International.

Het is niet de eerste keer dat Lyon zich bij de entourage van Danjuma heeft gemeld. Afgelopen winter waren de Fransen ook al in de markt om de zesvoudig international van Oranje in te lijven.

Ruim een half jaar later hoopt Lyon Danjuma dus opnieuw aan te trekken. Les Gones eindigden het afgelopen seizoen zesde in de Ligue 1 en verzekerden zich daarmee van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Lille, dat eveneens geïnteresseerd is in Danjuma, kan de linksbuiten verleiden met het spelen van Champions League-voetbal. Ook een niet nader genoemde club uit de Premier League heeft naar verluidt serieuze belangstelling. De Nederlands-Nigeriaanse voetballer ligt bij Villarreal nog tot medio 2026 vast.

Danjuma werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Everton, waar hij minder aan spelen toekwam dan hij op voorhand had gehoopt. Lyon wilde hem vervolgens in januari inlijven, al wensten the Toffees daar niet aan mee te werken vanwege de breedte van de selectie.

In de voorbereidingsperiode op het huidige seizoen kreeg Danjuma volop kansen bij Villarreal. In drie van de laatste vier oefenduels kwam hij negentig minuten in actie. De Spanjaarden openen het seizoen maandagavond met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid.

Het is vooralsnog niet bekend of Villarreal openstaat voor een vertrek van Danjuma, die eerder ook al onder contract stond bij NEC, Club Brugge, AFC Bournemouth en Tottenham Hotspur.