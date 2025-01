Manchester United is met Real Betis in gesprek over een huurtransfer van Antony, meldt Sky Sports. De Braziliaan speelt doorgaans tweede viool op Old Trafford, terwijl Betis juist op zoek is naar een nieuwe vleugelaanvaller.

Antony heeft de verwachtingen in Manchester sinds zijn komst van Ajax nog niet waar kunnen maken. De 24-jarige Braziliaan moest het onder Erik ten Hag stellen met een reserverol en aan die situatie is onder Ten Hags opvolger Rúben Amorim geen verandering gekomen.

Betis wordt al langere tijd genoemd als één van de mogelijke vervolgstappen van Antony, die bij de Premier League-gigant nog een contract tot medio 2027 heeft, met een eenzijdige optie voor Manchester United om de verbintenis met een jaar te verlengen.

Betis verkocht eerder deze winterperiode Assane Diao aan Como. Door het vertrek van het voormalig Feyenoord-doelwit is Betis naarstig op zoek naar versterking op de vleugel. Een deel van de twaalf miljoen euro die Diao Betis opleverde, wordt dus mogelijk besteed aan Antony.

Betis heeft echter te maken met concurrentie. Sky Sports weet dat Man United in gesprek is met meerdere clubs, die verder niet bij naam bekend zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het, met welke club dan ook, om een huurdeal gaan.

Manchester United tastte met een transfersom van 95 à 100 miljoen euro diep in de buidel. Door zijn matige prestaties is Antony volgens Transfermarkt nog maar een fractie van zijn transfersom waard: 20 miljoen euro.

The Mirror meldde vorige week nog dat Antony een aanbieding van de Griekse topclub Olympiacos heeft afgeslagen. Diezelfde krant meldde toen ook waar Antony in de winter het liefst naartoe verkast: Real Betis.