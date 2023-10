Vernietigende woorden voor â€˜geslooptâ€™ AZ : â€˜Villa was vijf maten te grootâ€™

Vernietigende woorden voor ‘gesloopt’ AZ : ‘Villa was vijf maten te groot’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 09:36 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:14

De Engels pers heeft weinig positieve woorden over voor AZ, dat donderdagavond in eigen huis tamelijk kansloos onderuit ging tegen Aston Villa (1-4) in de Conference League. De club uit Alkmaar wordt geroemd om Europese prestaties uit het verleden, maar Villa was deze keer een maatje te groot, zo luidt het oordeel.

"Tegen een team dat vleugels heeft in de binnenlandse competitie was Villa uiterst efficiënt", schrijft de Daily Mail. "Trainer Unai Emery had een lastige avond verwacht, maar de bezoekers hadden vanaf het begin van de wedstrijd de controle in handen."

"Het ziet er extreem positief uit voor Villa, nadat ze de Alkmaarse ploeg die vorig jaar nog de halve finale van de Conference League wist te bereiken hebben gesloopt", velt de BBC een hard oordeel.

"AZ liet voor rust nog wel een aantal goede kansen liggen, waaronder een voor Vangelis Pavlidis, die doorgebroken was", gaat de omroep verder. De Griekse spits liet echter na zijn poging om doel te krijgen.

"Aston Villa heeft de controle in Groep E overgenomen nadat de ploeg AZ wist te verpletteren in het AFAS Stadion", schrijft lokale krant Birmingham Mail over de wedstrijd. "Villa liet vanaf het begin zijn dominantie zien en wist daardoor al vroeg de score te openen."

Analisten

Ook de analisten in de studio van ESPN trekken harde conclusies na de nederlaag. "Ze waren gewoon veel te goed voor AZ", oordeelt Kees Kwakman. "Je ziet soms nog weleens dat je tegen Engelse ploegen aan voetballen toekomt, maar nu niet. Villa was echt veel te sterk."

De eveneens aanwezige Marciano Vink sluit zich bij Kwakman aan. "Aston Villa kan de Conference League winnen, kijk maar naar West Ham United", refereert de analist aan de winnaar van vorig seizoen. "Villa was gewoon vijf maten te groot voor AZ."