Vernietigende woorden voor Erik ten Hag: ‘Dit is de slechtste United-ploeg ooit’

Erik ten Hag is maandagochtend wederom het middelpunt van kritiek in de Engelse kranten. De 54-jarige oefenmeester ging zondag met zijn Manchester United in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Tottenham Hotspur (0-3). In Engeland denken ze dat dit wel eens de druppel kan zijn die de emmer doet overlopen.

Manchester United kwam al in de derde minuut op achterstand na een schitterende rush van Micky van de Ven. Nadat Bruno Fernandes vlak voor de rust de rode kaart kreeg, was er in de tweede helft, ondanks dappere pogingen, geen houden meer aan voor de ploeg van Ten Hag. The Spurs liepen verder uit naar 0-3.

“Dit is het dieptepunt van de Manchester United-periode van Erik ten Hag”, zo begint The Guardian. “Het was een slordige puinhoop en Tottenham maakte daar gretig gebruik van alsof het een man-tegen-kind spelletje was.” The Independent doet er nog een schepje bovenop.

“De lijst met afgrijselijke dagen was al zo lang voor Ten Hag bij United. Dit was er weer één. Hopeloos én inmiddels herkenbaar. Het was opnieuw een peperduur, incoherent zootje. Ten Hag kan roepen dat zijn ploeg over een dood punt heen is, maar het voelt alsof er niets veranderd is ten opzichte van vorig seizoen.”

De Daily Mirror denkt dat het einde van Ten Hag nu echt nabij is. “Aan het einde stond hij erbij als een gebroken man, doorweekt, kijkend hoe naar zijn ploeg (en wellicht zijn hoop om aan te blijven) werd weggespoeld. Dit is het soort slappe optredens waar managers voor ontslagen worden.”

The Telegraph sluit zich daarbij aan. “Ze werden overklast, overlopen, weggespeeld, mentaal afgetroefd, kortom: vernederd. Hij kan wel roepen dat hij tijd nodig heeft, dat het een jonge ploeg is, dat hij prijzen heeft gewonnen, maar dit is zijn derde seizoen en als er al beweging in zijn ploeg zit, dan gaat-ie achteruit. Wat wil hij bereiken? Welke speelstijl? Waar is de wil om te winnen? Met de 0-3 uitslag kwam United goed weg”, zo luidt de harde conclusie.

Jamie Redknapp, voormalig speler van Manchester United, maakt bij Sky Sports een vernietigend statement. “Ze zijn slechter dan welke United-ploeg ooit die ik heb gezien. Ik zie niet hoe ze verder moeten. Het is beschamend. Een club van dit formaat zou niet zulke prestaties moeten leveren.”