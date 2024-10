Vermoedelijke XI Feyenoord: Brian Priske wil zich tegen Girona herpakken met gewijzigde defensie

Na een teleurstellende seizoenstart krijgt Feyenoord woensdag de kans om weer wat kleur op de wangen te krijgen. Op bezoek bij Girona gaat de ploeg van trainer Brian Priske op zoek naar zijn eerste Champions League-zege van het seizoen. De grote vraag is voor welke elf spelers Priske kiest. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Priske kan beschikken over dezelfde spelers die een punt behaalden tegen NEC (1-1). Bart Nieuwkoop leek op tijd fit te zijn om tot de selectie te behoren, maar de verdediger heeft toch net wat meer tijd nodig. “We hebben nog één duel vóór de interlandperiode, dus laten we kijken of we hem fit kunnen krijgen voor FC Twente”, liet Priske optekenen tijdens de afsluitende persconferentie.

Naast Nieuwkoop moeten ook de langer geblesseerden Calvin Stengs, Quilindschy Hartman en Santiago Gimenez verstek laten gaan. Na het gelijkspel afgelopen weekend en een zesde plaats in de Eredivisie, met een duel tegoed, begint de druk op Priske toe te nemen.

“Natuurlijk wil ik wedstrijden winnen en natuurlijk ben je teleurgesteld als dat niet gebeurt”, blikte Priske terug. “Maar te teleurgesteld zijn helpt ook niet. We moeten naar de positieve punten kijken, onze spelers helpen en steunen, maar wel meer eisen. En dat doen we ook.”

In het vorige Champions League-duel, thuis tegen Bayer Leverkusen (0-4), opteerde Priske voor een verstevigde defensie. Het ligt voor de hand dat Priske daar ook tegen Girona kiest.

Dat zou inhouden dat Dávid Hancko opschuift naar de linksbackpositie en er in het centrum een plek vrijkomt voor Gernot Trauner. De Oostenrijker vormt het centrum met Thomas Beelen, terwijl Jordan Lotomba de rechtsback is. Timon Wellenreuther staat op doel.

Het middenveld lijkt vast te staan met Hwang In-beom en Quinten Timber achter de aanvallend ingestelde Antoni Milambo. Spits Ayase Ueda, die andermaal de voorkeur krijgt boven Julián Carranza, wordt geflankeerd door Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Trauner, Hancko; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.