Vermoedelijke opstellingen PSV - FC Twente: Veerman moet wachten op basisrentree

PSV kan zijn koppositie in de Eredivisie vrijdagavond verstevigen. De Eindhovenaren nemen het in eigen huis op tegen FC Twente, dat op zijn beurt de punten goed kan gebruiken met het oog op een plek bij de eerste drie. Hoe gaan de ploegen aantreden? Het duel begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

PSV-trainer Peter Bosz kan vrijdag weer beschikken over Joey Veerman, die afgelopen weekend tegen FC Utrecht al zijn rentree maakte. Mogelijk keert Jerdy Schouten tegen Twente terug in de selectie, al kon Bosz daar nog geen duidelijkheid over geven.

“Het is niet zo dat hij na één invalbeurtje weer op het niveau staat waar hij wil zijn”, sprak Bosz op de persconferentie over Veerman. “Jerdy gaat vanmiddag (donderdagmiddag, red.) nog trainen en dan kijken we of dat goed genoeg is om er tegen FC Twente weer bij te zijn.”

Wel wist het Eindhovens Dagblad met zekerheid te melden dat zowel Veerman als Schouten niet aan de aftrap zullen verschijnen tegen de Tukkers. Rick Karsdorp en Mauro Júnior hebben volledig met de groep meegetraind, al is het de vraag of we hen gaan terugzien aan de aftrap.

“Onze manier van voetballen is zo intens, dat je niet op tachtig of negentig procent op het veld kunt staan. We hebben ook gewoon goede spelers die het kunnen overnemen als mensen niet fit zijn”, aldus Bosz over de situatie van Karsdorp en Mauro Júnior.

Het lijkt erop dat Bosz geen wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de klinkende 2-5 zege in Utrecht. Walter Benítez verdedigt het doel, terwijl Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams de verdediging vormen.

Karsdorp en Mauro beginnen vermoedelijk op de bank. Mede daardoor lijkt het middenveld andermaal gevormd te worden door Ismael Saibari, Guus Til en Malik Tillman. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko en Noa Lang.

FC Twente

Aan de kant van FC Twente is het afwachten of trainer Joseph Oosting een beroep kan doen op een drietal sterkhouders. “Het is nog onzeker of Lars Unnerstall, Anass Salah-Eddine en Ricky van Wolfswinkel inzetbaar zijn”, liet de oefenmeester weten via de clubkanalen. Younes Taha is sowieso afwezig. Mees Hilgers keert daarentegen wel terug.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Tyton; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Kuipers; Regeer, Steijn, Besselink; Rots, Lammers, Vlap.