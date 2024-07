Vermoedelijke opstellingen Nederland - Engeland: Koeman kiest opnieuw tussen Malen en Bergwijn

Het Nederlands elftal maakt zich op voor de kraker tegen Engeland in de halve finale op het EK. Bondscoach Ronald Koeman verraste enigszins in de kwartfinale tegen Turkije door vast te houden aan Steven Bergwijn als rechtsbuiten. Voetbalzone verwacht dat de keuze ditmaal om meerdere redenen toch op Donyell Malen valt. De halve finale in Dortmund begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Achterin staat de formatie van Oranje vast. Bart Verbruggen is de onomstreden nummer één onder de lat en zal de vertrouwende namen voor zich zien in de defensie: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké.

Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders lijken centraal op het middenveld ook zeker van hun plek. Voor Xavi Simons geldt dat, door de andermaal overtuigende invalbeurt van Wout Weghorst, iets minder. Alles wijst er echter op dat Koeman vasthoudt aan Memphis Depay in de spits, waardoor er niet geschoven wordt met de 10-positie en Simons zijn plek behoudt.

Koeman maakte maandag op een persmoment duidelijk dat Memphis zijn spits is. “Iedereen heeft zijn mening en roept wat. Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien." De aanvalsleider wordt vanaf links geassisteerd door Cody Gakpo.

De rechtsbuitenpositie is de plek waar de meeste twijfels over bestaan. Malen leek na zijn twee treffers als invaller tegen Roemenië te zullen starten tegen Turkije, maar niets bleek minder waar. Bergwijn kreeg andermaal het vertrouwen van de bondscoach. Of dat tegen Engeland ook zo zal zijn, is nog maar zeer de vraag.

Het duel wordt gespeeld in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund, waar Malen al jaren een gewaardeerde kracht is. Bovendien lijkt bondscoach Gareth Southgate van Engeland vast te houden aan zijn 3-4-2-1-formatie. Het benutten van de ruimtes achter het Engelse middenveld lijkt een klus voor Malen te worden, gezien zijn superieure snelheid ten opzichte van Bergwijn.

Engeland

Aan de kant van de Engelsen keert Marc Guéhi terug van een schorsing en vermoedelijk terug in de basis, wat ten koste zou gaan van Ezri Konsa.verwacht verder dat Kieran Trippier als linker wingback de voorkeur krijgt boven Luke Shaw, over wie, gezien het feit dat hij pas tegen Zwitserland zijn rentree maakte na blessureleed, twijfels bestaan of hij negentig minuten aankan.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane.

