Vermoedelijke opstellingen Ajax - FC Utrecht: Farioli verwijst Berghuis en vier anderen naar de bank

Woensdagavond staat de Eredivisie-kraker tussen Ajax en FC Utrecht op het programma. Bij de Amsterdammers is Devyne Rensch niet van de partij, terwijl het de vraag is of Brian Brobbey bij de wedstrijdselectie zal zitten. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Rensch viel afgelopen weekend tegen NEC uit met een knieblessure. Utrecht-thuis komt te vroeg voor de rechtsback, bevestigde trainer Francesco Farioli op de persconferentie. “Hij kreeg een vrij stevige trap tegen de benen, dus hij zal helaas niet bij de wedstrijd zijn morgen. We zullen er alles aan doen om hem op tijd fit te krijgen voor de wedstrijd zondag.” Op die dag neemt Ajax het in Alkmaar op tegen AZ.

Brobbey liep vorige week tegen Real Sociedad een hersenschudding op en moest NEC-daardoor al laten schieten. "Gisteren (maandag, red.) trainde Brian weer deels mee met de groep. De kans is groot dat hij vandaag (dinsdag, red.) volledig meetraint met ons en morgen deel van het team zal uitmaken", gaf Farioli een update over de spits.

Mika Godts is ondertussen herstellende van de hamstringblessure die hij op 10 november opliep tegen FC Twente. De wedstrijd van woensdag komt nog te vroeg, maar mogelijk is de Belg er zondag wel bij. "Met hem gaat het goed en we zijn best positief voor zondag", aldus Farioli, die sowieso geen beroep kan doen op Daniele Rugani, Gastón Ávila en Sivert Mannsverk.

Achterin lijkt Farioli twee wijzigingen door te voeren ten opzichte van de 1-2 zege op NEC. De geblesseerde Rensch wordt afgelost door Gaaei, die zondag ook al voor hem inviel. Josip Sutalo lijkt ditmaal het centrum te vormen met Youri Baas, waardoor Ahmetcan Kaplan naar de bank verhuist. Jorrel Hato is de linksback en ook Remko Pasveer blijft staan.

Op het middenveld keert aanvoerder Jordan Henderson terug in het elftal, wat ten koste gaat van Branco van den Boomen. De Engelsman vormt deze linie met Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde was tegen NEC nog van grote waarde met twee assists.

Voorin moet Farioli kiezen tussen Steven Berghuis en Bertrand Traoré. Laatstgenoemde lijkt de voorkeur te krijgen, daar de Burkinees tegen NEC slechts 23 minuten meedeed en Berghuis sinds zijn rentree al veel minuten in de benen heeft zitten.

Weghorst behoudt zijn plek in de spits en ziet Chuba Akpom aan zijn linkerkant staan. Akpom, die Kristian Hlynsson naar de bank verdrijft, begon dit seizoen in grote wedstrijden al vaker op linksbuiten en het ligt dan ook voor de hand dat hij het woensdag mag laten zien tegen de nummer drie van Nederland.

FC Utrecht

Aan de kant van FC Utrecht kan trainer Ron Jans niet beschikken over Anthony Descotte, die zondag tegen PSV (2-5) nog voor de gelijkmaker tekende. De Belg kampt met spierklachten. Ook Matisse Didden is niet fit uit de wedstrijd tegen PSV gekomen en ziet Ajax-uit aan zich voorbijgaan. De al langer geblesseerden Can Bozdogan en Alonzo Engwanda zijn er evenmin bij.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Jensen, Aaronson; Rodríguez, Ohio, Cathline.