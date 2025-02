Vermoedelijke opstellingen AC Milan - Feyenoord: Bosschaart houdt weinig opties over in San Siro

Feyenoord won de heenwedstrijd in de tussenronde van AC Milan (1-0), maar het gevoel is momenteel desondanks niet al te best. De Rotterdammers liepen zaterdag averij op tegen NAC Breda (0-0) en bovendien is er sprake van een ware blessuregolf. Hoe gaat Feyenoord aantreden in de return in San Siro? De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat aanvoerder Quinten Timber als gevolg van een knieblessure de rest van het seizoen niet inzetbaar is. En ook Bart Nieuwkoop, die een blessure heeft opgelopen aan zijn onderbeen, komt dit seizoen ‘zeer waarschijnlijk’ niet meer in actie.

Ayase Ueda, die een week geleden nog in de basis stond tegen Milan, zal er de komende tijd evenmin bij zijn. Dat geldt tevens voor Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki en Hwang In-beom. Voor Facundo González, die last heeft van rugklachten, komt de wedstrijd net te vroeg.

De al langer geblesseerden Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kévin Nadje lijken dit seizoen helemaal niet meer in actie te komen. Tot slot zullen ook Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo Feyenoord niet van dienst kunnen zijn in Milaan. Dat drietal is niet ingeschreven.

Het enige lichtpuntje bij de bekendmaking van de selectie was de terugkeer van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten raakte een maand geleden geblesseerd in de wedstrijd tegen Bayern München, en moest daardoor zes wedstrijden missen. De Noord-Hollander is weer fit en maandag meegereisd naar Italië.

Timon Wellenreuther staat onder de lat in San Siro, waar Givairo Read (rechts) en Gijs Smal (links) de backposities zullen bekleden. Thomas Beelen en Dávid Hancko vormen het hart van de defensie.

Op het middenveld krijgt Luka Ivanusec, bij gebrek aan concurrenten, andermaal de kans. De Kroaat staat net als tegen NAC op 10. Jakub Moder en Antoni Milambo moeten voor de controle op het middenveld zorgen. Voorin flankeren Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) spits Julián Carranza.

AC Milan

Afgezien van de 1-0 achterstand in het tweeluik, heeft Milan-trainer Sérgio Conceição een stuk minder zorgen dan collega-trainer Pascal Bosschaart. Eén van de twee vragen vooraf is of de van een schorsing teruggekeerde Yunus Musah terugkeert in de basis.

Als de Amerikaan start, en daar lijkt het wel op, verhuist landgenoot Christian Pulisic vermoedelijk naar de bank om een wapen achter de hand te hebben. Verder lijkt Fikayo Tomori de voorkeur te krijgen boven Malick Thiaw. Warren Bondo, Alex Jimenez en Riccardo Sottil zijn niet ingeschreven voor het miljardenbal.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández; Musah, Reijnders, Fofana, Leão; João Félix, Gimenez.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Ivanusec, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.