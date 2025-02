Vermoedelijke opstelling PSV: Tyrell Malacia krijgt reserverol toebedeeld tegen Willem II

In de jacht op de landstitel gaat PSV zaterdag voor een waardevolle driepunter tegen Willem II. Trainer Peter Bosz kampt in aanloop naar het duel op zaterdagavond met de nodige kopzorgen. Wat is de mogelijke opstelling van PSV? De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Bosz bevestigde vrijdag op de persconferentie waar de PSV-supporters al voor vreesden: Ricardo Pepi komt dit seizoen niet meer in actie. De Amerikaan kampt met een zware knieblessure, al gaat het gelukkig niet om een kruisbandkwetsuur.

Bosz en PSV slaagden er niet in tijdig een vervanger voor Pepi te contracteren, waardoor Jesper Uneken promotie maakt van Jong PSV naar de hoofdmacht. De Eindhovenaren gaan zich waarschijnlijk versterken met een transfervrije spits, al bestaat daar nog geen zekerheid over.

Met het wegvallen van Pepi komt er meer druk op Luuk de Jong te staan, weet ook Bosz. “We gaan op een bepaalde manier met de fitheid van Luuk om en dat blijven we doen”, werd de oefenmeester geciteerd door Voetbal International. “Eén ding is bijvoorbeeld dat hij de dag na een wedstrijd binnen blijft en zich laat verzorgen.”

Uneken was deze week niet geheel fit, waardoor Bosz niet kon bevestigen of de spits zaterdag al tot de wedstrijdselectie zal behoren. De kans lijkt echter wel groot, daar hij vrijdag meetrainde.

Guus Til kreeg midweeks tegen Feyenoord een tik te verwerken, waardoor er ook achter zijn naam een vraagteken staat. Richard Ledezma is herstellende van zijn blessure en dus zeker niet inzetbaar. En ook voor Olivier Boscagli, Malik Tillman en Sergiño Dest komt Willem II (veel) te vroeg.

Walter Benítez zal onder de lat staan tegen de Tilburgers. De kersverse winteraanwinst Tyrell Malacia kan spelen, al ligt een invalbeurt meer voor de hand dan een basisplaats. In dat geval start Mauro Júnior als linksback, terwijl Rick Karsdorp de rechtsbackpositie bekleedt. Armando Obispo en Ryan Flamingo vormen het hart van de defensie.

Jerdy Schouten stond door de schorsing van Obispo in het bekertoernooi midweeks als centrumverdediger opgesteld, maar door de terugkeer van laatstgenoemde keert Schouten terug op het middenveld, waar hij het blok vormt met Joey Veerman. Ismael Saibari schuift door naar de 10-positie, waar hij de niet geheel fitte Til vervangt.

Gezien de vrij matige prestaties van PSV in 2025 is het aannemelijk dat Bosz geen risico neemt en Luuk de Jong opstelt, ondanks het feit dat de ploeg het dinsdag opneemt tegen Juventus. Johan Bakayoko is de rechtsbuiten, terwijl Ivan Perisic vanaf de linkerkant start.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.