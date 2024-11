Vermoedelijke opstelling PSV: Ricardo Pepi krijgt zijn gewenste basisplaats

PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Groningen. De Eindhovenaren moeten het stellen zonder Luuk de Jong, terwijl ook Joey Veerman en Jerdy Schouten nog niet van de partij zijn. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 2.

De Jong liep tegen Girona een tik op en kampt nog altijd met de naweeën daarvan. De spits kampt met spierproblemen, al verzekert trainer Peter Bosz dat zijn kwetsuur niet ernstig is. Ricardo Pepi zal in de spits staan tegen zijn ex-club Groningen.

Pepi klopt de laatste tijd nadrukkelijk op de deur en gaf tijdens de interlandperiode aan dat zijn reserverol bij PSV frustrerend kan zijn. Bosz weet dat hij met De Jong en Pepi over twee goede spitsen beschikt. “De bedoeling is dat Ricardo ooit Luuk gaat opvolgen”, werd de oefenmeester op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

“Wanneer dat zal zijn, weet ik niet. Dat kan morgen zijn, maar ook volgend jaar of over twee jaar. Het hangt van veel dingen af. Wel is hij echt een betere speler geworden in de afgelopen periode, dat durf ik gerust te beweren.”

Veerman en Schouten zijn er woensdag tegen Shakhtar Donetsk ook nog niet bij. Wel deelde Bosz mee dat Veerman ‘wat verder’ in zijn herstel is dan Schouten. De al langer geblesseerden Sergiño Dest en Adamo Nagalo keren begin 2025 terug.

Hirving Lozano en Armando Obispo keren vermoedelijk wel terug in de selectie voor het treffen met Groningen, al kon Bosz daar nog geen honderd procent zekerheid over geven.

Walter Benítez zal onder de lat staan, terwijl Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams de verdediging vormen. Ismael Saibari, Mauro Júnior en Malik Tillman staan op het middenveld, achter aanvallers Johan Bakayoko, Pepi en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang.