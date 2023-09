Vermoedelijke opstelling PSV: race tegen de klok voor Noa Lang

Woensdag, 20 september 2023 om 07:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:09

Na Feyenoord begint ook PSV woensdagavond aan de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz treft in Noord-Londen meteen de lastigste tegenstander uit de groep: Arsenal. Het elftal van PSV kent zeer waarschijnlijk geen wijzigingen vergeleken met de laatste competitiewedstrijd tegen NEC. Dat betekent dat Noa Lang fit genoeg is om te spelen.

De buitenspeler moest tegen de Nijmegenaren na tien minuten in de tweede helft naar de kant met een ogenschijnlijke hamstringblessure. Hirving Lozano verving hem, maar lang was het onzeker of Lang het duel met Arsenal wel zou halen. Dinsdagavond na de afsluitende training wilde Bosz daar de knoop over doorhakken. Verwacht wordt dat Lang fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat geldt ook voor de overige tien spelers die NEC zaterdag kansloos lieten in het Philips Stadion. De defensie bestaat naast Walter Benítez uit Sergiño Dest, André Ramalho, Armel Bella-Kotchap en Patrick van Aanholt. Het middenrif wordt gevormd door Jerdy Schouten, Joey Veerman en Ismael Saibari. Voorin moeten Lang en Johan Bakayoko voor aanvoer zorgen richting Luuk de Jong.

Volgens Bosz hoort PSV thuis in de Champions League, zo vertelde hij dinsdag tijdens de persconferentie. "Ik kan het persoonlijk misschien wel het minst schetsen, omdat ik er het kortst ben. Maar ik merk om me heen wel dat iedereen blij is dat we weer terug zijn op dit niveau. Vijf jaar afwezigheid is lang. Ik denk dat Arsenal de zwaarste tegenstander is in de poule, dat wel. Maar Arsenal treft ook een ploeg die in vorm is."

Bosz denkt te weten waar de sleutel tot succes ligt. "Zij proberen een man meer te creëren op het middenveld, daar gaan wij wat tegenover zetten. We zullen ons op detailniveau aanpassen, maar onze opvatting verandert niet. "Het allerbelangrijkste is dat we durf tonen. We spelen tegen een hele goede tegenstander, maar moeten wel zelf durven én willen voetballen. Dat zal heel belangrijk zijn om eventueel te winnen."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.