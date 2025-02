Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz staat voor groot dilemma in achterhoede

PSV hoopt zich woensdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord te revancheren van het puntenverlies tegen NEC in de Eredivisie (3-3). De selectie van Peter Bosz kent echter wat afwezigen, waardoor de trainer met name in de achterhoede zal moeten puzzelen. Het duel in het Philips Stadion begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Joël Drommel is de bekerkeeper en zal woensdag onder de lat staan bij de Eindhovenaren. In de defensie ontbreken Richard Ledezma (hoofdblessure), Olivier Boscagli (spierblessure), Armando Obispo (schorsing) en Tyrell Malacia (niet speelgerechtigd). Daardoor zal Bosz moeten gaan schuiven.

Op rechtsback valt de logische keuze op Rick Karsdorp, die daarmee tegen zijn oude club gaat spelen. In het hart van de defensie moet Bosz, naast Ryan Flamingo, kiezen tussen Adamo Nagalo en Jerdy Schouten. Vermoedelijk vindt Bosz het opstellen van Nagalo een te grote gok, waardoor de keuze valt op Schouten. Mauro Júnior begint als linksback.

Op het middenveld komt er door het terugschuiven van Schouten een extra plek vrij. Daarom zal er naast Joey Veerman en Ismaël Saibari ook een basisplaats zijn voor Guus Til, die tegen NEC nog op de reservebank begon.

Malik Tillman is voor lange tijd uit de roulatie, evenals Ricardo Pepi. Beiden worden pas richting het einde van de tweede seizoenshelft weer op het veld verwacht. Noa Lang keerde deze week wel weer terug op het trainingsveld, maar de verwachting is dat hij op de bank zal beginnen.

Daardoor is er voorin op de vleugels weer plaats voor Ivan Perisic en Johan Bakayoko. Zij zullen voor de aanvoer richting spits Luuk de Jong moeten zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Karsdorp, Flamingo, Schouten, Mauro Júnior; Saibari, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.