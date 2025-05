Vermoedelijke opstelling PSV: Malik Tillman vervangt Ismael Saibari tegen Fortuna Sittard

PSV moet zaterdagavond winnen van Fortuna Sittard om de druk op Ajax op te voeren en de voorsprong op Feyenoord in stand te houden. Trainer Peter Bosz kan geen beroep doen op in totaal vijf spelers en zal minimaal één verandering moeten doorvoeren ten opzichte van de 1-3 zege op FC Twente. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Rick Karsdorp, Jerdy Schouten en Ricardo Pepi, Lucas Perez en Ismael Saibari zijn er niet bij tegen de Limburgers. De rentree van Saibari laat niet lang meer op zich wachten, maar Fortuna-thuis komt net te vroeg.

De 24-jarige Marokkaan raakte op bezoek bij FC Twente geblesseerd en moest door twee stafleden van het veld gedragen worden. Saibari mikt op een rentree tegen Feyenoord. Die bepalende kraker staat volgende week zondag op het programma.

“Het gaat goed met hem, maar hij is morgen nog niet bij”, vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie over Saibari. In tegenstelling tot bovengenoemd vijftal maken Olivier Boscagli, Sergiño Dest en Armando Obispo wel weer deel uit van de selectie van de regerend landskampioen.

Walter Benítez is de aangewezen doelman van de Eindhovenaren. Richard Ledezma (rechts) en Mauro Júnior (links) zijn vermoedelijk de backs in de viermansachterhoede, al is Dest ook een optie voor de rechterkant. Boscagli lijkt na slechts één duel gemist te hebben wel klaar voor een basisplaats. Hij vormt het centrum met Ryan Flamingo.

Malik Tillman begon tegen Twente op de bank omdat hij te laat kwam voor een teambespreking, maar onder meer de blessure van Saibari wijst erop dat de Amerikaan terugkeert in de basis. De Amerikaan vormt met Joey Veerman het blok achter Guus Til.

Voorin is het de vraag of Bosz Ivan Perisic rust gaat geven met het oog op Feyenoord-uit. De Kroaat werd onlangs in de thuiswedstrijd tegen Almere City gespaard en vervangen door Johan Bakayoko, die eenmaal trefzeker was tegen de Flevolanders (5-0).

Met nog vier 'finales' te gaan ligt het voor de hand dat Bosz zijn sterkst mogelijke opstelling het veld instuurt. Dat zou gezien de status van Perisic betekenen dat de Kroaat terugkeert in de basiself. Luuk de Jong en Noa Lang completeren de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Til, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.