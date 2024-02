Vermoedelijke opstelling PSV: luxeproblemen voor Peter Bosz

PSV en Peter Bosz hebben met een grote glimlach toegewerkt naar het duel met FC Volendam. De Eindhovenaren kunnen weer (volledig) beschikken over de nodige spelers die de afgelopen tijd niet helemaal fit waren. De verwachting is dat Bosz één wijziging zal doorvoeren: Joey Veerman voor Mauro Júnior.

PSV moest het afgelopen weekend tegen (Ajax) nog altijd stellen zonder Veerman, die toen al even kampte met een gevoelige kuit. Veerman is er tegen zijn oude club weer bij, weet het Eindhovens Dagblad. Een flinke meevaller voor PSV, dat ook het goede nieuws kreeg dat Jerdy Schouten volledig is hersteld van de luchtweginfectie.

Daarnaast zijn Malik Tillman en Ricardo Pepi genezen van hun spierproblemen, net als Sergiño Dest. De Amerikaans international leek in eerste instantie zeker een duel te moeten missen, maar is snel hersteld. Armel Bella-Kotchap, die last had van een schouderblessure, heeft daarnaast zijn rentree bij Jong PSV al gemaakt. De Duitser is nog niet klaar voor een duel in PSV 1, net als Noa Lang en Guus Til.

PSV kan in Volendam de volgende stap richting de landstitel zetten. De Eindhovenaren voeren de druk bij een zege verder op op Feyenoord, dat zondagavond pas in actie komt. Als PSV wint, groeit het gat tussen de twee clubs naar dertien punten en moet Feyenoord nog maar eens zien af te rekenen met het stugge en frivole Sparta Rotterdam.

Eerst moet PSV zien af te rekenen met Volendam, dat zeventiende staat en een inhaalslag moet maken om degradatie te voorkomen. “Ik verwacht zondag een ploeg die er alles aan zal doen om in de Eredivisie te blijven", vertelde Bosz op de persconferentie. "We zagen dat Ajax, FC Twente en Almere City zich hadden aangepast. Onze ploeg is op alle scenario’s voorbereid en moet zich maximaal inzetten."

Eerder dit seizoen had PSV weinig moeite met Volendam. In het Philips Stadion opende Lang al snel de score. Een andere speler die er zondag niet bij is, Til, verdubbelde na rust de score. Calvin Twigt deed vervolgens wat terug namens de bezoekers, voordat uitblinker Tillman de wedstrijd in blessuretijd in het slot gooide: 3-1.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

