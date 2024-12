Vermoedelijke opstelling PSV: Joey Veerman maakt basisrentree tegen Stade Brest

PSV kan dinsdagavond een volgende stap richting de volgende ronde van de Champions League zetten. Trainer Peter Bosz kan tegen Stade Brest weer beschikken over Rick Karsdorp en Joey Veerman en beide spelers worden aan de aftrap verwacht. Het duel begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Veerman lag er enige tijd uit met een blessure, maakte op 1 december zijn rentree en deed afgelopen weekend 45 minuten mee tegen FC Twente. Bosz hintte op de afsluitende persconferentie dat Veerman in de basis zal verschijnen. “Het zou een logische stap kunnen zijn”, werd Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Karsdorp werd tegen de Tukkers uit voorzorg aan de kant gehouden en dat gold ook voor Luuk de Jong. Het lijkt er sterk op dat ook zij in de basisopstelling zullen staan. “Het ziet er goed uit”, deelde Bosz over het tweetal.

Jerdy Schouten is na een lange blessureperiode klaar voor zijn rentree, al zal een invalbeurt het hoogst haalbare zijn. “Het is logisch dat we spelers rustig terug willen brengen, zonder groot risico te lopen. Het gaat hier om spierblessures en daarmee moet je toch voorzichtig zijn.”

Walter Benítez zal het doel van PSV proberen schoon te houden. De Argentijn ziet Karsdorp terugkeren op de rechtsbackpositie, terwijl het centrum zal bestaan uit Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. Op linksback krijgt de meer ervaren Mauro Júnior vermoedelijk de voorkeur boven Matteo Dams.

De teruggekeerde Veerman vormt het middenveld met twee van de absolute uitblinkers de laatste tijd bij PSV: Ismael Saibari en Malik Tillman. De Jong, die Ricardo Pepi op de bank houdt, wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.