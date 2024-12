Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz slachtoffert verdediger en gunt Veerman basisplaats

PSV hervat de jacht op titelprolongatie zaterdag met de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Peter Bosz voert enkele wijzigingen door ten opzichte van het met 1-0 verloren Champions League-duel met Stade Brest van dinsdag. De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 18:45 en is live te zien op ESPN2.

De koploper uit Eindhoven toonde onlangs zijn suprematie in de Eredivisie. Het verrassend sterk presterende FC Utrecht werd namelijk met 2-5 verslagen. Vijf dagen later kwam FC Twente er, ondanks een vroege voorsprong, totaal niet aan te pas in het Philips Stadion: 6-1. Veertien van de vijftien duels werden tot dusver winnend afgesloten.

Sergiño Dest laat zich alweer zijn op het trainingsveld van PSV, maar is door een zware kruisbandblessure nog niet inzetbaar. Jerdy Schouten, Adam Nagalo en Couhaib Driouech zijn vanwege diverse blessures ook nog niet speelklaar. Rick Karsdorp is een twijfelgeval voor Bosz.

Het Algemeen Dagblad verwacht daarom dat Richard Ledezma als rechtsback begint in Heerenveen. Mauro Júnior lijkt een linie terug te schuiven, als vervanger van Matteo Dams op de linksbackpositie. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli zijn de centrale verdedigers van dienst, met daarachter doelman Walter Benítez.

Door het terugschuiven van Mauro Júnior krijgt Joey Veerman de kans zich te bewijzen op het middenveld. Ismael Saibari en Malik Tillman maken het middenrif van PSV compleet op bezoek in het hoge noorden.

Ivan Perisic, die Europees niet inzetbaar is voor PSV, krijgt rechts voorin de voorkeur boven Johan Bakayoko, die mag hopen op een bijdrage als invaller. Noa Lang bestrijkt de linkerflank en Luuk de Jong fungeert ouderwets als aanvalsleider in Heerenveen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.