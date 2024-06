Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman staat voor lastige keuzes tegen Canada

Met slechts elf dagen tot het eerste groepsduel op het EK kan bondscoach Ronald Koeman nog altijd niet over zijn volledige selectie beschikken. Zo kan de keuzeheer donderdagavond tegen Canada geen beroep doen op middenvelders Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners. Hoe gaat Oranje aantreden tegen de Canadezen?

Koeman bevestigde woensdag op de persconferentie dat Bart Verbruggen op het EK zijn nummer één doelman is. Dat betekent dat de Zwollenaar ook in de oefenduels met Canada en IJsland (maandag) onder de lat staat. “Ik zou niet willen zeggen dat het als een verrassing kwam. Het is natuurlijk super mooi om de bevestiging te krijgen. Een EK is niet niets, een EK is een jongensdroom die uitkomt”, vertelde Verbruggen op de persconferentie.

Achterin zijn Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Nathan Aké zo goed als zeker van hun plek. Naast de vraag wie de linksbackpositie gaat invullen, is het ook nog onzeker of Koeman de voorkeur geeft aan Lutsharel Geertruida of Matthijs de Ligt in het centrum. Het ligt voor de hand dat Koeman beide spelers eenmaal aan de aftrap laat verschijnen in de komende oefenduels.

De vijfmansdefensie bestaat vermoedelijk uit Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Micky van de Ven en Aké. Het is goed mogelijk dat Koeman nog gaat experimenteren met Van de Ven op linksback, terwijl ook Daley Blind op de nodige credits kan rekenen van Koeman.

Ook op het middenveld bestaan er onzekerheden. De Jong, Reijnders en Koopmeiners zijn er nog niet bij, al worden de twee laatstgenoemden wel aan de aftrap verwacht tegen IJsland. Joey Veerman kan zich in ieder geval tegen Canada opmaken voor een basisplaats. Koeman bevestigde op de persconferentie dat Veerman als vervanger van De Jong kan worden gezien, net als de afwezigen Reijnders en Koopmeiners.

Samen met PSV-teamgenoot Jerdy Schouten moet Veerman voor de controle zorgen, achter nummer 10 Georginio Wijnaldum. Onder meer Ryan Gravenberch en Xavi Simons moeten het in dat geval doen met een plek op de bank.

De twee plekken in de voorhoede lijken bestemd voor Memphis Depay en Cody Gakpo. Koeman liet weten dat het 'zeer positief' gesteld is met de fitheid van Memphis. "Hij zal naar negentig minuten toe moeten. Het zou mooi zijn als het in één van deze twee oefenwedstrijden kan."

Canada

Net als voor Oranje geldt ook voor Canada dat het oefenduel in De Kuip een belangrijke graadmeter is richting een eindtoernooi. De Canadezen openen de Copa América op 21 juni tegen Argentinië en oefenen tussendoor ook nog tegen Frankrijk. Bondscoach Jesse Marsch staat voor de eerste keer langs de lijn als bondscoach vanen heeft de beschikking over sterspelers Alphonso Davies en Jonathan David.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Schouten, Wijnaldum, Veerman; Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Canada: Crépeau; Buchanan, Laryea, Miller, Johnston, Davies; Eustáquio, Koné; David; Larin, Ugbo.

