Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Koeman kiest voor Gravenberch en Zirkzee

Het Nederlands elftal speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd sinds het EK. In Eindhoven komt Bosnië en Herzegovina op bezoek in het kader van de Nations League. Voor welke elf spelers kiest bondscoach Ronald Koeman? Het duel begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1.

“Iedereen is fit”, liet Koeman vrijdag weten op de persconferentie. “Er zijn spelers bij die niet twee keer negentig minuten kunnen meedoen. Dat neem je mee.” Koeman sluit niet uit dat hij dingen gaat uitproberen. “Natuurlijk wil je spelers zien op bepaalde posities, door blessures of spelers die er niet bij zijn."

Koeman liet weten verder te willen bouwen op het afgelopen EK. “Afhankelijk van het materiaal en de beste spelers, zoek je daar het beste systeem bij. Ook met de groep die er nu is en de spelers die nog gaan komen, want we missen echt nog wel een aantal spelers, kunnen we heel goed hetzelfde systeem spelen als op het EK.”

Een van de spelers die waarschijnlijk aan de aftrap staat in de 4-3-3-formatie, is Matthijs de Ligt. Koeman heeft met de verdediger gesproken. “Ik gaf Matthijs in de aanloop naar het EK niet het leukste bericht, dat ik koos voor Stefan de Vrij. De beurt is nu aan Matthijs. Er zijn ook anderen die op die positie kunnen spelen, maar het is duidelijk dat ik graag wil zien dat hij het niveau van voorheen pakt.”

Koeman bevestigde tevens dat Joshua Zirkzee klaar is voor een basisplaats. De spits van Manchester United wordt dan ook aan de aftrap verwacht, mede doordat Wout Weghorst niet klaar lijkt voor een basisplaats. “Wout heeft twee invalbeurten gekregen bij Burnley. Het is een speler die superfit is, maar het is niet logisch als ik een speler twee keer negentig minuten breng, terwijl hij nog geen negentig minuten heeft gespeeld. Dat geldt voor Wout, maar ook voor Aké en Dumfries.”

Bart Verbruggen is sinds het EK de eerste doelman van Oranje en zal ook tegen Bosnië en Herzegovina onder de lat staan. Aangezien Denzel Dumfries (44 minuten) en Nathan Aké (4 minuten) dit seizoen nog weinig speelminuten hebben gemaakt, ligt het voor de hand dat andere spelers op de backposities terechtkomen. Lutsharel Geertruida is de aangewezen rechtsback, terwijl Jurriën Timber, momenteel de vaste linksback van Arsenal, op links staat.

Stefan de Vrij, die De Ligt op de bank hield op het EK, is herstellende van een bovenbeenblessure en er dus niet bij. De Ligt lijkt zijn kans te krijgen naast aanvoerder Virgil van Dijk. Op het middenveld maakt Ryan Gravenberch een goede kans om te starten. Onder Arne Slot is hij inmiddels basisspeler bij Liverpool en aangezien Jerdy Schouten de laatste tijd niet geheel fit was, lonken er veel speelminuten. Tijjani Reijnders is de andere aangewezen controleur; Xavi Simons staat op 10.

In de voorhoede is Zirkzee, mede door de afwezigheid van Memphis Depay, de spits van dienst. De Schiedammer wordt vanaf de zijkanten bediend door Donyell Malen (rechts) en Cody Gakpo (links). Dinsdag speelt Oranje zijn tweede Nations League-duel. Dan wacht de kraker tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Geertruida, De Ligt, Van Dijk, J. Timber; Gravenberch, Simons, Reijnders; Malen, Zirkzee, Gakpo.