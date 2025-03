Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Koeman gooit twee linies volledig om na vele afmeldingen

Nederland staat donderdagavond tegenover Europees kampioen Spanje. In De Kuip wacht de eerste kwartfinale van de Nations League. Ronald Koeman liet al het een en ander los over zijn basiself. De wedstrijd tussen Nederland en Spanje begint om 20.45 uur en wordt uitgezonden via de NOS.

Bart Verbruggen zal zonder enige twijfel onder de lat staan donderdagavond. Koeman gaf eerder al eens aan dat hij de doelman van Brighton & Hove Albion ziet als onbetwiste nummer één voor de komende jaren.

Achterin zal Koeman creatief moeten zijn, daar hij niet kan bouwen op gebruikelijke namen. Denzel Dumfries liep zondag een hamstringblessure op, Stefan de Vrij haakte twee weken geleden al af en Nathan Aké is eveneens lange tijd niet inzetbaar.

Koeman kiest daarom voor Jurriën Timber op rechtsachter. De verdediger van Arsenal maakt dit seizoen een goede indruk in de Premier League en moet Nico Williams af zien te stoppen. Het centrale duo gaat bestaan uit Jan Paul van Hecke en Virgil van Dijk.

Op linksback krijgt Jorrel Hato de schier onmogelijke taak om Lamine Yamal af te stoppen. Koeman was drie weken geleden bij Studio Voetbal van de NOS zeer lovend over de speler van Ajax: “Hato ontwikkelt zich geweldig. Hij zit vast bij het Nederlands elftal.”

Ook op het middenveld wordt het flink puzzelen voor de bondscoach van Oranje. Na de late afmelding van Ryan Gravenberch lijkt Koeman te gaan starten met Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders als controleurs.

Op de nummer tien-positie valt de keuze vermoedelijk op Justin Kluivert. Koeman gaf woensdagmiddag op de persconferentie aan dat hij Kluivert als aanvallende middenvelder ziet en hij kan bijna niet om zijn geweldige vorm heen.

Memphis Depay gaat starten in de spits, zo maakte Koeman al bekend op het persmoment voorafgaand aan het duel. Linksvoor krijgt Cody Gakpo de voorkeur, ondanks het feit dat hij pas net is hersteld van een blessure. Rechtsvoor kan de bondscoach kiezen tussen Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen. Op basis van keuzes in het verleden gaat Koeman vermoedelijk kiezen voor Leipzig-aanvaller Simons.



Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van Dijk, Hato; Reijnders, De Jong, Kluivert; Simons, Depay, Gakpo