Vermoedelijke opstelling Feyenoord voor ‘grootste uitdaging in drie jaar tijd’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 09:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:20

Ayase Ueda maakt dinsdagavond zijn basisdebuut voor Feyenoord.

De 25-jarige Japanner is in de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Atlético Madrid de aangewezen vervanger voor Santiago Gimenez, die zijn laatste duel schorsing uitzit. Arne Slot lijkt voor het overige geen verrassingen in petto te hebben voor Atlético.

Dat Feyenoord dinsdag in de Champions League mag aantreden tegen een grootmacht als Atlético staat symbool voor de enorme opmars die de Rotterdammers hebben ingezet sinds Slot in 2021 begon aan zijn klus. "Atlético gaat ons de grootste weerstand geven die we gewend zijn in de laatste drie seizoenen", verwacht Slot.

Sommige media spreken van een 'examen' voor Feyenoord, maar Slot heeft een andere term. "Een tentamen’’, noemt de coach het. "Een examen komt normaal gesproken pas aan het einde. Een tentamen kan spannend zijn. Dan denk je vooraf: ken ik de stof goed genoeg?"

Feyenoord begint als underdog aan de wedstrijd in het Wanda Metropolitano, maar acht zich niet kansloos. "We willen het Atlético heel moeilijk maken. Voor een tentamen heb je vaak hard gewerkt, heel goed geleerd. Dat is ook zo bij ons. Daarom leven wij er met vertrouwen naar toe."

Voor Slot is het treffen ook een weerzien met Diego Simeone. De Argentijnse coach viel twee jaar geleden bij een oefenwedstrijd tegen Feyenoord heftig uit tegen Slot, die cynisch zou hebben gelachen. "Dat opstootje toen stelde niks voor", zegt de Feyenoord-coach. "In elk geval niet iets om nu nog raar te doen tegen elkaar. Simeone is een zeer gerespecteerde collega."

Feyenoord moet het woensdag opnieuw stellen zonder de geblesseerde Justin Bijlow en Luka Ivanusec, maar kent verder geen personele problemen. Slot heeft zijn vaste formatie al weken gevonden en zal naar verwachting geen veranderingen aanbrengen, behoudens het noodgedwongen vervangen van Gimenez.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Ueda, Paixão.