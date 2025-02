Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Pascal Bosschaart gooit debutant voor de leeuwen

Na de uiterst knappe 1-0 zege op AC Milan richt Feyenoord het vizier (even) volledig op de Eredivisie. De Rotterdammers nemen het in Breda op tegen NAC, waar Quinten Timber niet van de partij zal zijn. Zodoende is het allerminst ondenkbaar dat er een debutant aan de aftrap zal staan. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

''Woensdag was fantastisch, maar NAC is nu de eerstvolgende wedstrijd en dus de belangrijkste'', blikte Bosschaart vooruit. ''Eerder dit seizoen hebben we na een Europese wedstrijd het weekend wel eens vergooid, dat zou ik heel erg vinden.''

Feyenoord vecht voor de cruciale derde plaats in de Eredivisie, die aan het einde van de rit recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League. ''Daarnaast willen we de buitenwereld laten zien dat we niet alleen op Europees niveau goed kunnen spelen, maar ook in de competitie.''

Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Calvin Stengs en Chris Kévin Nadje zijn er niet bij in Breda, terwijl ook Timber, Gernot Trauner en Ramiz Zerrouki zo goed als zeker afwezig zijn. Daarentegen maken winteraanwinsten Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie.

Timon Wellenreuther liep tegen Milan tegen enkele harde botsingen aan, maar speelde het duel uit en is inzetbaar. Givairo Read, Thomas Beelen en Dávid Hancko blijven staan, terwijl de in Europa niet speelgerechtigde Quilindschy Hartman speeltijd krijgt en Gijs Smal vervangt.

Bosschaart heeft meerdere opties om het gemis van Timber op te vangen, al zou centrale middenvelder Targhalline de meest ‘natuurlijke’ optie zijn. De Marokkaan lijkt dan ook direct te starten op het middenveld, dat hij vormt met Jakub Moder en Antoni Milambo.

Ueda werd halverwege tegen Milan vanwege lichte klachten vervangen door Julián Carranza, die zich op lijkt te mogen voor een basisplaats. Anis Hadj Moussa en Igor Paixão bezetten de vleugels, al is het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Luka Ivanusec de kans krijgt om een van de twee bovenstaande wingers rust te gunnen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Targhalline; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.