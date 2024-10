Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske gunt aanvaller basisdebuut tegen FC Utrecht

Feyenoord wacht zondagmiddag de lunchwedstrijd tegen de ploeg die de felbegeerde tweede plaats momenteel in handen heeft: FC Utrecht. Trainer Brian Priske kent in aanloop naar de kraker de nodige kopzorgen, daar Jordan Lotomba en vermoedelijk ook Ayase Ueda niet van de partij zijn. Zodoende lijkt het basisdebuut voor Julián Carranza aanstaande. Het duel in Stadion Galgenwaard gaat om 12:15 uur van start en is live te zien op ESPN 2.

Bij Feyenoord is het gevoel uitstekend. Na de interlandbreak is de ploeg van Priske haast niet te stoppen, wat volledig tot uiting kwam in de midweekse 1-3 Champions League-zege op Benfica. Aan de Rotterdammers nu de taak om de stijgende lijn door te trekken tegen FC Utrecht, dat dit seizoen net als Feyenoord (en PSV) nog ongeslagen is in Eredivisie-verband.

Priske kan dus niet beschikken over Lotomba. De van OGC Nice overgekomen rechtsback raakte geblesseerd tegen Benfica. Hoe erg de blessure van de Zwitser precies is, is nog niet geheel duidelijk. Wel is zeker dat hij het treffen in de Domstad moet missen. Lotomba's logische vervanger, Bart Nieuwkoop, is bovendien nog niet helemaal fit.

"Hij heeft deels meegetraind met de groep", liet Priske weten tegenover Feyenoord TV over de situatie van Nieuwkoop. "Of hij er zondag bij is, is nog moeilijk te zeggen. Maar hij is tenminste wel weer aan het trainen en dat geldt ook voor Chris-Kévin Nadje. Gjivai (Zechiël, red.) traint ook weer mee, maar hij is er zondag zeker niet bij." De al langer geblesseerden Calvin Stengs, Quilindschy Hartman en Santiago Gimenez zijn er ook niet bij.

In de huidige situatie is de meest voor de hand liggende vervanger van Lotomba Thomas Beelen. Laatstgenoemde lijkt gezien zijn bewezen diensten een streepje voor te hebben op spelers als Givairo Read en Jeyland Mitchell. De rest van de verdediging bestaat uit linksback Hugo Bueno en centrumverdedigers Gernot Trauner en Dávid Hancko. Timon Wellenreuther staat onder de lat.

Op het middenveld lijken er geen wijzigingen plaats te vinden. Aanvoerder Quinten Timber en Hwang In-beom staan achter nummer 10 Antoni Milambo. Laatstgenoemde scoorde midweeks tweemaal tegen Benfica, al liet het gehele Rotterdamse middenveld zien waartoe het in staat is. Voorin zijn Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) de vleugelspelers naast spits Carranza.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Beelen, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Carranza, Paixão.