Vermoedelijke opstelling AZ: Maarten Martens kampt met aanvallend hoofdpijndossier

Waar het in november nog 1-1 werd tussen AZ en Galatasaray, kruisen beide ploegen donderdagavond om 21.00 uur opnieuw de degens in de eerste wedstrijd van de tussenronde van de Europa League. In het AFAS Stadion zal het team van trainer Maarten Martens proberen een goede uitgangspositie te bemachtigen voor de return, een week later in Istanboel.

Op doel is er voor Martens eigenlijk geen twijfel: Rome Jayden Owusu-Oduro is op dit moment de onbetwiste nummer één onder de lat. De keeper van Jong Oranje keepte het gros van de wedstrijden voor de Alkmaarders.

In de achterhoede zal David Møller Wolfe op linksback spelen. De Noor scoorde afgelopen weekend nog de 1-0 tegen PEC Zwolle waarin uiteindelijk de Alkmaarders met 2-0 wonnen. Centraal achterin moeten Alexandre Penetra en Wouter Goes topspits Álvaro Morata van Galatasaray afstoppen. Op rechtsback staat Denso Kasius, aangezien de Japanner Seiya Maikuma nog altijd geblesseerd is.

Het middenveld van AZ zal, net als afgelopen weekend, weinig veranderen. Jordy Clasie en Peer Koopmeiners vormen samen het centrale duo. Laatstgenoemde gaf tegen Zwolle nog de assist op de openingstreffer. Sven Mijnans completeert het middenveld als de meest aanvallende van de drie.

In de aanval wordt het puzzelen voor Martens. Hij kan tegen Galatasaray niet beschikken over Ibrahim Sadiq, Mexx Meerdink, Jayden Addai en Ruben van Bommel. Alle vier zijn geblesseerd, en de wedstrijd van donderdagavond komt nog te vroeg voor hen.

Hierdoor lijkt het erop dat AZ start met de Zweed Mayckel Lahdo op links. Op rechts zal Ernest Poku de meest logische vervanger zijn van Addai, die afgelopen weekend na zestien minuten geblesseerd uitviel. In de spits is de keuze eenvoudiger: Troy Parrott verkeert in goede vorm en zal voor de doelpunten moeten zorgen.

AZ krijgt bovendien goed nieuws vanuit Turkije: de Nigeriaanse topspits Victor Osimhen is geschorst en mist het duel in Alkmaar. Ook middenvelder Lucas Torreira en verdediger en tevens oud-Ajacied Davinson Sánchez zijn geschorst en reizen niet mee.

Namen om in de gaten te houden bij Galatasaray zijn Dries Mertens, voormalig aanvaller van onder meer FC Utrecht en PSV, en de Spaanse vedette en EK-winnaar Morata. Hij kwam deze zomer over van AC Milan.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Parrott, Lahdo.