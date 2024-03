Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip houdt vast aan vijfmansdefensie

Ajax-trainer John van ‘t Schip kan donderdag in het Conference League-duel met Aston Villa nog nog beschikken over Steven Bergwijn. Daarnaast is de kans dat Steven Berghuis mee kan doen zeer klein. De verwachting is dan ook dat Van ‘t Schip geen wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van het Eredivisie-duel met FC Utrecht.

Van ‘t Schip koos er onlangs tegen AZ voor om vijf verdedigers op te stellen. In Alkmaar leverde dat nog niet veel op (2-0), maar in de daaropvolgende wedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) oogde Ajax al een stuk stabieler. Van ‘t Schip vertelde woensdag op de persconferentie dat hij wil voortborduren op de ingeslagen weg en dus zal Ajax ook tegen Villa aantreden met een vijfmansdefensie.

Diant Ramaj zal zoals gewoonlijk het doel verdedigen en ook de verdediging blijft ten opzichte van het duel met FC Utrecht intact. Tristan Gooijer (rechts) en Borna Sosa (links) zijn de vleugelverdedigers, terwijl Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato in het centrum staan. Rensch pakte in het duel met de Domstedelingen een rode kaart, waardoor hij de aankomende twee Eredivisie-duels moet missen. Dat is voor Van ‘t Schip echter geen reden om tegen Villa al een andere verdediger op te stellen. “Daar houd ik geen rekening mee.”

Kaplan maakte tegen AZ zijn debuut als invaller en stond, mede door een blessure bij Josip Sutalo, een week later aan de aftrap tegen FC Utrecht. De Turk heeft een prima indruk gemaakt op Van ‘t Schip, die donderdag nog altijd niet kan beschikken over Sutalo.

“Of ik verrast ben dat hij het goed doet?", beantwoordde Van 't Schip een vraag uit de perszaal. "Ik ben verrast in die zin dat hij constant heeft gepresteerd. Ik heb hem ook een aantal keren bij Jong gezien. Daar heeft hij tijd nodig gehad om in een bepaald ritme te komen. Hij was wisselvallig, maar je kon door de wedstrijden heen wel zien dat hij een betrouwbare en goede verdediger is.”

Op het middenveld en in de aanval zullen er naar verwachting evenmin wijzigingen plaatsvinden. Jordan Henderson, Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson zullen Brian Brobbey van aanvoer moeten voorzien. Met name Mannsverk, die wegens een tegenvallend optreden tegen FC Twente en een hardnekkige blessure geen gelukkige eerste maanden kende, maakte indruk tegen FC Utrecht.

Aston Villa

Villa-manager Unai Emery kreeg zaterdag bij Luton Town (2-3) al in de eerste helft een flinke tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Jacob Ramsey. De 22-jarige middenvelder viel uit met een voetblessure en werd vervangen door Morgan Rogers. Ramsey moet in ieder geval het heenduel met Ajax missen.

Net als Ramsey is ook Jhon Duran er nog niet bij. De aanvaller liep in januari tegen Everton een hamstringblessure op en is dicht bij zijn rentree, maar het duel met Ajax komt nog te vroeg. Ook Diego Carlos moet verstek laten gaan. De Braziliaan liep vorige maand eveneens een hamstringblessure op en heeft de training inmiddels hervat. Ajax-uit komt echter nog net te vroeg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

Vermoedelijke opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; Bailey, McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Diaby, Watkins.

