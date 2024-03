Vermoedelijke opstelling Ajax: Steven Bergwijn staat voor terugkeer in selectie

Ajax-trainer John van ‘t Schip voert zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam vermoedelijk één wijziging door ten opzichte van de midweekse 4-0 nederlaag in de Conference League tegen Aston Villa. Devyne Rensch is geschorst, waardoor het voor de hand ligt dat Tristan Gooijer terugkeert in het elftal.

Gooijer was tegen Aston Villa nog geschorst, maar is in de Eredivisie gewoon beschikbaar. Dat geldt niet voor Rensch, die zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uitzit na zijn rode kaart tegen FC Utrecht twee weken geleden.

Het ligt dus voor de hand dat Gooijer aan de rechterkant start. Net als Rensch, die dus sowieso niet van de partij is, vielen ook Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan geblesseerd uit tegen Aston Villa. De blessures van beide verdedigers vallen echter mee en dus staan beide spelers zondag vermoedelijk aan de aftrap.

"Wat ik van de dokter begreep gaat het nu redelijk met hem", vertelde Van 't Schip op de clubsite over Kaplan. "Er is een kans dat hij er zondag bij is." Over Sutalo zei Van 't Schip. "Josip Sutalo viel ook uit, dat moeten we even bekijken."

Op het middenveld worden er geen wijzigingen verwacht. Jordan Henderson en Sivert Mannsverk vormen het blok op het viermansmiddenveld. Ook de meer aanvallend ingestelden Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor worden aan de aftrap verwacht.

Voorin is het de verwachting dat Brian Brobbey de enige spits is. De kans is groot dat aanvoerder Steven Bergwijn zondag weer in de wedstrijdselectie zit. De flankspeler kampte met een hardnekkige hamstringblessure. "Als alles zo doorgaat is hij er zondag hopelijk bij. Maar hij gaat sowieso geen negentig minuten spelen." De kans dat is 'klein' dat Steven Berghuis, die kampt met rugklachten, erbij is op Het Kasteel.

Sparta Rotterdam

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk kan zondag niet beschikken over sterkhouders Bart Vriends en Joshua Kitolano. Daarentegen staat de terugkeer van Camiel Neghli in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Meissen, Eerdhuijzen, Van der Kust; De Guzmán; Mito, Verschueren, Clement, Saito; Lauritsen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

